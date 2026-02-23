Descoperire arheologică rară în Marea Mediterană: O sabie de cavaler cruciat a fost găsită de un student, îngropată în sedimente marine

2 minute de citit Publicat la 13:31 23 Feb 2026 Modificat la 13:31 23 Feb 2026

Sabia de cavaler cruciat descoperită în Marea Mediterană. Sursa foto: Yoav Bornstein, University of Haifa

O sabie de cavaler din secolul al XII-lea, de un metru lungime, a fost descoperită pe fundul Mării Mediterane, în largul coastei vestice a Israelului, a anunţat duminică Universitatea din Haifa, într-un comunicat citat de agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Cercetătorii au folosit tomografia computerizată pentru a studia sabia fără a o deteriora. Metoda le-a permis să vadă sabia acoperită de straturi groase de sedimente marine după secole petrecute sub apă, se precizează în comunicat.

„Aceasta este o descoperire extrem de rară, care aruncă lumină asupra prezenței cruciaților de-a lungul coastei țării”, a declarat prof. Deborah Cvikel, de la Universitatea din Haifa.

› Vezi galeria foto ‹

Sabia ar fi fost fabricată în Europa şi adusă în regiune de cruciaţi, în Evul Mediu

Potrivit scanării, sabia a fost concepută pentru a fi ţinută într-o singură mână şi probabil a aparţinut unui cruciat.

Cu toate că o mare parte din lama originală de fier s-a corodat, imaginile au arătat o crăpătură vizibilă de-a lungul armei.

Cercetătorii cred că sabia a fost fabricată în Europa şi adusă în regiune de cruciaţi, în Evul Mediu.

„Aceste artefacte sunt foarte rare și greu de găsit, pentru că săbiile nu erau, de obicei, abandonate. Ele erau obiecte personale foarte prețioase și simbolice pentru cavalerii cruciați. De asemenea, erau foarte scumpe”, a declarat dr. Sara Lantos, din cadrul Departamentului de Civilizații Maritime al Universității din Haifa, pentru presă

„Este cu siguranță o sabie de tip european, aparținând unui cavaler franc. Este posibil să fi căzut de pe o navă sau să fi fost pierdută în timpul unei bătălii. Reprezintă încă o dovadă care îmbogățește cunoștințele noastre despre perioada cruciadelor și despre obiectele personale ale cavalerilor care au venit aici”, a adăugat ea.

Potrivit specialiştilor, această descoperire rară oferă noi informaţii despre viaţa cavalerilor franci şi activitatea maritimă din regiune.

Un student a găsit întâmplător sabia

Sabia din perioada cruciadelor a fost descoperită pe fundul mării, în largul plajei Dor, la sud de Haifa, o zonă cunoscută de mult timp ca un important centru pentru cercetarea arheologică maritimă.

Sabia a fost găsită întâmplător de Shlomi Katzin, student la Departamentul de Civilizații Maritime al Universității din Haifa. Katzin a declarat că înota în zonă când a observat un grup de scafandri care foloseau detectoare de metale, ceea ce i-a trezit suspiciunea că ar putea fi vorba despre braconieri de artefacte, potrivit YNet News.

După ce a reușit să-i alunge, Katzin a zărit sabia pe fundul mării și a acționat rapid. El a informat-o pe prof. Deborah Cvikel, din cadrul Școlii de Arheologie și Culturi Maritime a Universității din Haifa, care a contactat Autoritatea pentru Antichități din Israel. Instituția a acordat o autorizație specială pentru scoaterea sabiei din apă, în vederea conservării și prevenirii deteriorării suplimentare.

Artefactul a fost transferat la laboratorul de conservare al Institutului Leon Recanati pentru Studii Maritime din cadrul Universității din Haifa, iar ulterior la Spitalul Medica Elisha din Haifa, unde a fost supus unei tomografii computerizate avansate.