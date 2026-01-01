Violențe fără precedent în noaptea de Anul Nou în Olanda: o biserică a ars în Amsterdam, doi tineri au murit din cauza artificiilor

Vondelkerk este o atracție turistică ce domină unul dintre cele mai populare parcuri ale orașului încă din 1872. Foto: Profimedia Images

Au fost violențe „fără precedent” în noaptea de Revelion în Olanda. Cel puțin două persoane au fost ucise în incidente care au implicat artificii și o biserică istorică din Amsterdam a luat foc, tot după ce a fost lovită de artificii, relatează Euronews și BBC.

A fost panică pe străzile din Amsterdam în noaptea de Revelion. Locuitorii orașului au fost evacuați din casele lor după ce un incendiu de proporții a cuprins, joi dimineață, istorica biserică Vondelkerk din oraș.

Panică în Amsterdam

Imaginile surprinse arată cum flăcările se răspândesc rapid în interiorul clădirii, în timp ce pompierii intervin pentru a stinge incendiul.

Turnul de 50 de metri înălțime s-a prăbușit, iar acoperișul a fost grav avariat, însă autoritățile din Amsterdam au declarat că structura clădirii era de așteptat să rămână intactă.

Vondelkerk este o atracție turistică ce domină unul dintre cele mai populare parcuri ale orașului încă din 1872. Potrivit relatărilor din presa locală, se suspectează că edificiul ar fi fost lovit de artificii.

Biserica a fost proiectată de unul dintre cei mai renumiți arhitecți ai Olandei, Pierre Cuypers, responsabil și pentru Rijksmuseum și Gara Centrală din Amsterdam. În ultimii ani, biserica a fost folosită ca spațiu pentru concerte și alte evenimente.

Doi tineri au murit în noaptea de Revelion

În orașul Nijmegen, din sud-estul țării, un tânăr de 17 ani a fost ucis într-un incident care a implicat artificii, la scurt timp după miezul nopții, însă poliția nu a oferit alte detalii.

De asemenea, în localitatea Aalsmeer, la sud de capitala Amsterdam, un bărbat de 38 de ani a murit într-un alt incident care a implicat artificii și care este încă în curs de investigare.

Nine Kooiman, șefa Sindicatului Poliției Olandeze, a raportat un „nivel fără precedent de violență împotriva poliției și serviciilor de urgență” în întreaga țară în noaptea de Anul Nou. Aceasta a declarat că ea însăși a fost lovită de trei ori cu artificii și alți explozivi în timp ce se afla în serviciu la Amsterdam.

La scurt timp după miezul nopții, autoritățile au emis o alertă națională rară prin intermediul telefoanelor mobile, avertizând populația să nu sune la serviciile de urgență, deja suprasolicitate, decât dacă viața le este în pericol.

Relatările despre atacuri împotriva polițiștilor și pompierilor au fost răspândite în întreaga țară. În orașul Breda, din sud, persoane au aruncat cocktailuri Molotov asupra poliției.

Spitalul de oftalmologie din Rotterdam a anunțat că a tratat 14 pacienți, inclusiv 10 minori, pentru leziuni oculare. Doi dintre aceștia au avut nevoie de intervenții chirurgicale.

Olandezii au cheltuit 129 de milioane de euro pe artificii

A fost ultimul an înainte de o așteptată interdicție a artificiilor neoficiale, astfel că olandezii le-au cumpărat în cantități masive.

Potrivit Asociației Olandeze de Pirotehnie, petrecăreții au cheltuit o sumă record de 129 de milioane de euro pe artificii.

Unele zone au fost desemnate ca fiind fără artificii, însă acest lucru pare să fi avut un efect redus.

Haos și în Belgia și Germania

În Belgia, poliția a arestat mai multe persoane, după ce ofițeri din Bruxelles și Anvers au fost vizați de artificii, în condițiile în care interzicerea artificiilor de Anul Nou nu a reușit să prevină scenele haotice din ambele mari orașe.

Poliția a folosit gaze lacrimogene și a arestat peste 100 de persoane în orașul-port Anvers, unde minori de doar 10 sau 11 ani au atacat polițiștii și serviciile de urgență cu artificii și pietre, incendiind biciclete, mașini și containere de gunoi, a declarat un purtător de cuvânt pentru agenția de presă AFP, conform Euronews.

Autoritățile au confiscat mai multe artificii „extrem de periculoase”, de nivel profesional, a mai precizat purtătorul de cuvânt. Un copil de 12 ani a fost grav rănit într-un incident cu artificii într-un oraș din nordul țării.

În mod similar, în capitala Bruxelles, poliția a declarat că a fost vizată „în mod repetat” cu artificii, efectuând aproximativ 70 de arestări pe parcursul nopții.

În Germania, doi tineri de 18 ani au murit în orașul Bielefeld, din vestul țării, după ce au detonat artificii artizanale care le-au provocat „răni faciale mortale”, a transmis poliția locală într-un comunicat.