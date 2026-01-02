"Europa a pierdut internetul", avertizează un oficial belgian. De ce suveranitatea digitală europeană nu este de fapt reală

Șeful Centrului pentru securitate cibernetică din Belgia, Miguel De Bruycker, a avertizat că “Europa a pierdut internetul”, în condițiile în care se bazează încă pe servicii și platforme cloud dominate de giganți tehnologici americani.

De Bruycke a precizat pentru Financial Times că Europa a rămas în urma giganților americani, adăugând că este “în prezent imposibil” de stocat datele complet în Europa. Acest lucru apare în condițiile în care firmele americane precum Amazon, Microsoft și Google domină acum infrastructura digitală și, împreună, dețin o cotă importantă din piața europeană de cloud. Asta, desigur, lasă blocul vulnerabil la presiunile externe.

„Am pierdut întregul cloud. Am pierdut internetul, să fim sinceri”, a spus De Bruycker. „Dacă vreau ca informațiile mele să fie 100% în UE, continuă să visezi. Îți stabilești un obiectiv care nu este realist.”

Într-un forum despre securitate cibernetică de la Bruxelles, De Bruycker a explicat în plus: „Am pierdut internetul – nu în sensul literal, ci în privința capacității noastre de a guverna, securiza și modela un ecosistem digital suveran, rezistent și competitiv.”

Potrivit expertului, forțele de ordine europene și serviciile critice depind din ce în ce mai mult de sisteme proiectate și controlate în afara UE, limitând autonomia strategică și expunând blocul la riscuri geopolitice și de securitate cibernetică.

În plus, legislația americană, cum ar fi Cloud Act și FISA 702, poate obliga companiile americane să producă date deținute pe servere oriunde în lume.

„Toată lumea susținea inițiativele Airbus cu zeci de ani în urmă. Avem nevoie de aceeași inițiativă la nivel UE în domeniul cibernetic”, a spus oficialul belgian.

Aceasta înseamnă că chiar și datele stocate fizic în UE pot intra sub jurisdicție juridică străină. Liderii europeni au căutat de mult timp să abordeze această acoperire extrateritorială, dar progresul a fost lent și inegal.

"Suveranitatea digitală europeană nu este de fapt reală"

Ce ar trebui să facă Europa? Poate surprinzător, De Bruycker consideră că UE ar trebui să se gândească din nou la legislația precum Legea privind inteligența artificială, deoarece aceasta „bloca” inovația mult necesară – iar inovarea este singura modalitate de a consolida forța și de a concura cu americanii.

El consideră că Airbus, producătorul de aeronave înființat în comun de țările europene, este un exemplu excelent: „Toată lumea susținea inițiativele Airbus cu zeci de ani în urmă. Avem nevoie de aceeași inițiativă la nivel UE în domeniul cibernetic.”

„În loc să ne concentrăm pe modul în care putem opri «hiperscalarea» americană, poate ne-am concentra energia pe construirea a ceva singuri”, a spus De Bruycker.

Declarațiile sale au loc în contextul în care autoritățile SUA au impus interdicții de viză pentru cinci oficiali europeni, acuzând UE că cenzurează libertatea de exprimare și vizează pe nedrept companiile americane.

Liderii UE au reacționat furios. Dar De Bruycker spune că, în esență, nu pot face nimic pentru a riposta, deoarece internetul este controlat de giganți tehnologici americani, iar suveranitatea digitală europeană nu este de fapt reală.