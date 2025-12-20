Reglementările UE accelerează exodul creierelor spre Silicon Valley: "Cine vrea revoluție în AI vine în SUA”

Un expert Google a dezvăluit care sunt cele patru reguli de la care nu se abate în relația cu chatboții AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Europa pierde cursa pentru tehologiile de vârf din domeniul Inteligenței Artificiale în fața companiilor americane, asta în ciuda faptului că o mare parte din cercetătorii și inginerii IT provin din statele europene. Aceștia sunt atrași de startup-urile americane din Silicon Valley și de lipsa restricțiilor legislative din SUA, fapt care le permite să inoveze, se arată într-o analiză POLITICO.

Factorii de decizie din Europa sunt uimiți de numărul mare de companii americane conduse de europeni. Chiar dacă vechiul continent poate genera ideile și talentele necesare pentru a construi noi aplicații de inteligență artificială, rareori devine și locul în care aceste idei se extind.

„Oriunde te-ai afla în lume - Europa, Asia sau în altă parte - toată lumea vrea doar să vină în Bay Area, atâta timp cât ești în domeniul inteligenței artificiale”, spune Marvin von Hagen, unul dintre cofondatorii unei aplicații AI.

Nu întâmplător arhitecţii inteligenţei artificiale (AI), printre care se numără Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang şi Sam Altman, au fost aleşi „Persoana Anului 2025” de revista Time „pentru că au inaugurat era maşinilor gânditoare, au uimit şi îngrijorat umanitatea, au transformat prezentul şi au depăşit limitele posibilului”.

80% din banii investiți în AI au mers către firme americane

Datele confirmă afirmația lui von Hagen. Potrivit unui raport al firmei de investiții Accel, 80% din banii investiți în inteligența artificială generativă în SUA, Europa și Israel în 2023 și 2024 au mers către firme americane. În 2024, SUA au produs 40 de „modele notabile de AI”, comparativ cu 15 în China și doar trei în Europa, conform Raportului Indexului de Inteligență Artificială din 2025 al Universității Stanford.

Pe de altă parte, 11% din toate companiile de tehnologie din SUA au fondatori europeni, iar sute de companii promițătoare înființate în Europa - multe dintre ele direct implicate în AI - s-au mutat în Statele Unite.

„Oamenii care vor să facă parte din această revoluție a AI vin aici [în SUA]”, a spus Florian Juengermann, un alt german, cofondator al Listen Labs, o companie de AI pentru cercetarea clienților. „Sunt puțin trist, de fapt, pentru Germania.”

Fondatorii de tehnologie care lucrează la companii de AI se îndreaptă spre Statele Unite din mai multe motive. Există mai multe fonduri de risc în SUA și investitorii americani sunt mai interesați să investească în produse necunoscute.

Însă există un alt motiv important, potrivit multora dintre fondatori și susținătorilor AI din Europa: specialiștii în tehnologie sunt adesea profund suspicioși față de reglementări - iar Europa are cu siguranță destule piedici birocratice, în special când vine vorba de AI.

Acțiunile tehnologice mari (AI, Big Tech) sunt acum motorul bursei americane. Ele trag toată piața în sus și atâta timp cât acestea rămân puternice piețele par sănătoase, investitorii nu sunt panicați și nu există presiune pentru relaxare monetară. Speculațiile privind apariția unei bule AI au fost realimentate după ce companiile din domeniul Tech au înregistrat în luna noiembrie primele pierderi serioase pe piața de capital, ceea ce a realimentat speculațiile despre o bulă în domeniul AI care începe să se spargă.

Diferențe culturale cruciale între SUA și Europa privind dezvoltarea AI

În ultimele luni, companiile de tehnologie cu sediul în Europa, precum și unele guverne naționale și însăși Comisia Europeană, au căutat să reducă povara reglementărilor asupra companiilor AI prin amânarea unor părți cheie ale implementării legislației sau prin pledarea pentru ca UE să își reevalueze întregul cadru.

Potrivit POLITICO, diferențele dintre Europa și Statele Unite în ceea ce privește reglementarea AI nu sunt atât de ușor de remediat; ele sunt înrădăcinate în diferențe culturale profunde care au influențat modul în care industriile tehnologice s-au dezvoltat pe ambele continente.

Atât cercetătorii, cât și membrii industriei spun că schimbarea acestei culturi este crucială pentru ca Europa să înceapă să recupereze decalajul, atât în ​​ceea ce privește menținerea mai multor profesioniști în domeniul AI pe continent, cât și încurajarea celor care rămân să fie mai antreprenoriali.

„Astăzi, țările europene precum Germania încă păstrează talente excepționale”, a declarat Robert Windesheim, un investitor german la Founders Fund, cu sediul în San Francisco, „dar adesea le lipsește atmosfera culturală care permite acestor talente să își canalizeze energia către crearea de noi companii.”

Uniunea Europeană a fost timp de decenii mai dedicată reglementării în toate industriile decât Statele Unite. Și atâta timp cât Europa a ales un model de creștere ceva mai lent și ceva mai sigur, au existat tineri ambițioși care sunt frustrați de barierele birocratice.