Arhitecţii AI sunt „Persoana Anului 2025” pe coperta revistei TIME: Zuckerberg, Musk, Altman și Fei-Fei Li apar cocoțați pe o grindă

Coperta revistei Time cu „Persoana Anului 2025”. Sursa foto: Profimedia Images

Arhitecţii inteligenţei artificiale (AI), printre care se numără Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang şi Sam Altman, au fost aleşi, joi, „Persoana Anului 2025” de revista Time „pentru că au inaugurat era maşinilor gânditoare, au uimit şi îngrijorat umanitatea, au transformat prezentul şi au depăşit limitele posibilului”, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Fotografia de copertă îi prezintă pe mai mulţi directori generali ai unor companii de tehnologie cocoțați pe o grindă de oţel suspendată deasupra oraşului New York, o aluzie la celebra fotografie din 1932 „Prânz în vârful unui zgârie-nori” („Lunch Atop a Skyscraper”).

În acest caz, protagoniştii fotografiei sunt: Mark Zuckerberg, liderul Meta; Lisa Su, CEO al AMD; Elon Musk, CEO al Tesla şi SpaceX, fondatorul xAI şi cofondatorul original al OpenAI; Jensen Huang, CEO al Nvidia; Sam Altman, liderul OpenAI; Satya Nadella, CEO al Microsoft; Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind; Dario Amodei, CEO al Anthropic; Fei-Fei Li, co-director al Institutului de Inteligenţă Artificială al Universităţii Stanford.