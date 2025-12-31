Baba Vanga a făcut profeţii şocante pentru 2026: Vor fi dezastre naturale, conflicte şi o civilizaţie extraterestră va ajunge pe Pământ

Renumita clarvăzătoare din Bulgaria a făcut o serie de previziuni pentru 2026. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Baba Vanga, adesea supranumită "Nostradamus al Balcanilor", a făcut profeţii şocante pentru 2026. Cea mai tulburătoare previziune pentru noul an pare să fie aceea că lumea se va confrunta cu un val de dispute internaționale. Celebra clarvăzătoare bulgară ar fi spus că 2026 este anul în care societatea va realiza că a mers "prea departe" cu avansul tehnologic – progrese majore în domeniul inteligenței artificiale (AI) – și se va afla într-un punct de răscruce, a relatat publicaţia Daily Express. Printre profeţiile terifiante, făcute de Baba Vanga, pentru 2026, se numără un contact cu extratereștri şi producerea unor dezastre naturale.

Baba Vanga, profeţii terifiante pentru 2026

Viziunile Babei Vanga, pline de mister și fascinație, revin în atenția oamenilor pe măsură ce se apropie un nou an. Iar pentru 2026, lucrurile s-ar putea să nu arate prea bine, după cum a spus în trecut renumita vizionară din Bulgaria, potrivit sursei citate.

Una dintre predicțiile Babei Vanga pentru anul 2026 ar fi că omenirea va fi contactată direct de o civilizație extraterestră, care va ajunge pe Pământ la bordul unei nave de mari dimensiuni, în timpul unui eveniment sportiv major. Conform WION, Baba Vanga a prezis că planeta noastră va avea primul contact cu o civilizație extraterestră în noiembrie 2026, au mai scris jurnaliştii de la Daily Express.

Prezicătoarea, despre care se spune că ar fi anticipat inundațiile devastatoare din Marea Britanie din 2022, avertizează și asupra unor dezastre naturale iminente în 2026. Deși locațiile exacte ale unor posibile tornade, tsunamiuri sau cutremure rămân necunoscute, ea ar fi anticipat un amestec catastrofal de activitate seismică și fenomene meteo extreme, care ar putea afecta aproximativ 8% din suprafața Pământului.

Unii specialiști susțin, de asemenea, că ea ar fi înclinat spre predicții legate de un posibil Al Treilea Război Mondial, însă nu ar fi făcut nicio referire la arme nucleare de distrugere în masă.

Pe de altă parte, există relatări potrivit cărora clarvăzătoarea bulgară ar fi anticipat declanșarea unui conflict de amploare între marile puteri ale lumii începând cu 2026.

Această instabilitate globală ar urma să se extindă pe toate continentele, deschizând o perioadă de turbulențe politice și tensiuni internaționale crescute. Conform publicației Mirror, Baba Vanga a prevăzut preluarea controlului asupra Taiwanului de către China și un conflict direct între Rusia și Statele Unite. Această profeție ar putea fi legată de o altă viziune referitoare la o a treia criză financiară globală sau, cel puțin, o recesiune economică severă în 2026. Un asemenea scenariu s-ar putea manifesta prin prăbușiri ale piețelor bursiere, inflație galopantă sau eșecuri ale sistemului monetar.

Conform unor interpretări ale profețiilor Babei Vanga, aceasta ar fi prevăzut că inteligența artificială va începe să transforme omenirea în anul 2026. Ea credea că noul an va marca momentul în care AI va revoluționa definitiv industria și viața de zi cu zi a oamenilor.

Acest lucru a generat îngrijorări legate de păstrarea autonomiei umane în fața acestor așa-numite "mașini gânditoare", pe măsură ce inteligența artificială pătrunde tot mai mult în toate aspectele societății.

Alte profeţii făcute de Baba Vanga pentru 2026

Baba Vanga a anticipat, de asemenea, apariția unui nou lider rus în 2026, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la soarta Ucrainei în eventualitatea prăbușirii regimului autoritar al lui Vladimir Putin.

Jurnaliştii publicaţiei Daily Express au mai notat că această figură influentă, despre care se spune că va remodela politica internațională, este adesea descrisă drept un "maestru" sau "lider global", iar ascensiunea sa la putere ar fi fost prognozată pentru anul 2026.

Renumita clarvăzătoare din Bulgaria ar fi menționat, de asemenea, posibilitatea explorării altor planete, inclusiv Venus.

În unele predicții considerate mai puțin probabile, Baba Vanga a afirmat că oamenii ar putea începe să transforme comunicarea telepatică în realitate, au mai scris într-un alt articol cei de la Daily Express.

De asemenea, într-o notă poate optimistă, ea a mizat pe faptul că evoluția medicinei va ajunge la stadiul în care organe umane vor putea fi create în laboratoare, ceea ce ar duce la creșterea speranței de viață până la aproximativ 120 de ani la nivel mondial.

Pe o notă mai pozitivă, Sky History a interpretat una dintre predicțiile Babei Vanga ca pe un semn că Lewis Hamilton ar putea conduce Ferrari către primul său titlu mondial la piloți în 2026, într-o luptă dramatică împotriva lui Max Verstappen.

Pe numele său adevărat Vangelia Pandeva Gushterova, Baba Vanga și-a pierdut vederea la vârsta de 12 ani, în urma unei furtuni puternice, când a fost prinsă într-o tornadă. Ea a murit în 1996 după ce s-a luptat cu un diagnostic grav – cancer la sân – şi a lăsat numeroase avertismente pentru generațiile viitoare, până în anul 5079.

Celebra clarvăzătoare bulgară a prezis moartea Prințesei Diana și atentatele din 11 septembrie 2001 din New York. În plus, ar fi avut viziuni despre începutul apocalipsei și ar fi avertizat societatea înainte de moartea sa.