Valul de gripă ucide încă doi oameni în România. INSP: Infecțiile respiratorii scad, dar se mențin peste nivelul de anul trecut

1 minut de citit Publicat la 19:36 31 Dec 2025 Modificat la 19:39 31 Dec 2025

Peste 1,2 milioane de români s-au imunizat împotriva gripei în acest sezon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Două noi decese provocate de virusul gripal au fost înregistrate în ultima săptămână, transmite Agerpres.

Astfel, numărul persoanelor care au murit din cauza gripei în acest sezon a ajuns la trei, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Reprezentanţii institutului au precizat că toate cele trei decese sunt înregistrate la persoane de peste 65 de ani, din în judeţele Cluj, Constanţa şi Buzău.

În două dintre cazuri a fost confirmat virusul gripal AH1, iar în cel de-al treilea caz, virusul AH3.

Sursa citată menţionează că, la nivel naţional, în săptămâna de raportare 22-28 decembrie, au fost înregistrate 12.630 cazuri de gripă clinică, cu 1.456 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi de trei ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (4.175).

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în municipiul Bucureşti ( 1.475) şi în judeţele Cluj (903), Buzău ( 739), Constanţa (693), Prahova (658), Bihor (656) şi Suceava (639).

Virusul AH3, cel mai frecvent depistat în analizele de laborator

Analizele de laborator efectuate de la începutul sezonului gripal au confirmat că cele mai multe probe au relevat prezența virusului AH3, al doilea cel mai prevalent fiind virusul gripal A nesubtipat.

INSP mai precizează că, faţă de săptămâna anterioară, în perioada 22 -28 decembrie au fost raportate cu 31,6% mai puţine cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii).

Totuși, înregistrările din intervalul menționat sunt cu circa 23% mai multe decât în perioada similară a sezonului trecut, respectiv 70.243 de cazuri.

Conform datelor INSP, până la data de 28 decembrie 2025 s-au imunizat împotriva gripei 1.263.060 de persoane, dintre care 5.920 au făcut vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Restul reprezintă persoane care beneficiază de decontare în regim compensat.