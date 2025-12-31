Ce se face și ce nu pe 1 ianuarie. Obiceiuri care ar aduce norocul în noul an

Anul Nou e considerat decisiv pentru cum vor arăta următoarele 12 luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anul Nou este considerat, de mulți, decisiv pentru felul în care vor arăta următoarele 12 luni. Din bătrâni, românii respectă numeroase tradiții și superstiții legate de ce se face pe 1 ianuarie, cu credința că acestea pot aduce noroc, sănătate și belșug în noul an.

Chiar dacă multe dintre aceste superstiții țin de credințele populare, ele continuă să fie respectate de numeroși români, ca o formă de speranță și dorință pentru un an mai bun.

Ce se face pe 1 ianuarie pentru noroc și bunăstare în noul an

Potrivit tradiției populare, modul în care începe anul influențează tot ce urmează. De aceea, există mai multe obiceiuri legate de ce se face pe 1 ianuarie pentru a atrage prosperitatea.

În multe zone din țară, se spune că este bine să porți haine noi sau măcar ceva nou, simbol al unui început curat și al reînnoirii.

De asemenea, prima persoană care îți trece pragul în noul an ar trebui să fie un bărbat, considerat aducător de noroc, iar gestul trebuie făcut cu piciorul drept.

Un alt obicei des întâlnit este consumul de pește în prima zi a anului, pentru a „aluneca” ușor peste greutăți, așa cum peștele alunecă prin apă.

Tot pe lista de ce se face pe 1 ianuarie se află și păstrarea banilor în portofel – chiar și o sumă mică – pentru a avea parte de câștiguri pe tot parcursul anului.

Unii români evită să doarmă prea mult în prima zi a anului, crezând că acest lucru ar putea aduce lene sau lipsă de spor în lunile următoare.

Ce NU se face pe 1 ianuarie: Tradiții și superstiții de Anul Nou

La fel de importante ca obiceiurile pozitive sunt și lucrurile de evitat.

Tradiția spune că nu este bine să faci curățenie pe 1 ianuarie, pentru a nu „mătura” norocul din casă. Nici aruncarea gunoiului nu este recomandată, din același motiv simbolic.

Certurile și supărările sunt complet interzise în prima zi a anului. Se crede că o ceartă pe 1 ianuarie poate aduce conflicte și tensiuni pe tot parcursul anului.

De asemenea, nu este bine să dai bani cu împrumut, deoarece ai putea avea pierderi financiare.

Pe lista de ce nu se face pe 1 ianuarie se află și munca grea – tradiția spune că aceasta ar aduce un an plin de efort și oboseală.