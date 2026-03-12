O femeie care și-a vândut casa ca să trăiască pe vase de croazieră spune că, de fapt, lucrurile nu sunt așa de roz precum par

Sue Barr a vândut casa și tot ce avea ca să poată trăi pe un vas de croazieră FOTO: Sue Barr

O femeie care și-a vândut casa și tot ce avea pentru a trăi pentru tot restul vieții pe un vas de croazieră a dezvăluit care este, de fapt, realitatea în cazul persoanelor care aleg un astfel de stil de viață.

Sue Barr avea 60 de ani în 2024, când s-a îmbarcat pe o navă în Sydney, pentru a-și începe visul de a locui și a lucra pe o navă de croazieră. Decizia de a-și schimba complet viața a venit după o etapă foarte dificilă pentru ea, a mărturisit femeia, potrivit Real Estate.

„Aveam datorii mari după ani în care am jonglat cu rolul de mamă singură, am încercat să-mi dezvolt afacerea cu fotografie, domeniu tot mai competitiv, și să am grijă de casa mea veche să nu se degradeze”, a spus ea.

„La un moment dat plănuisem o ședere prelungită în Costa Rica, resetarea tropicală pe care mi-o doream, dar apoi s-a stricat centrala, iar călătoria s-a evaporat. Aveam nevoie de o reîmprospătare emoțională, dar în schimb am primit un nou sistem de încălzire. Nu voiam doar o schimbare de peisaj. Aveam nevoie de una. Financiar. Emoțional. Spiritual. Așa că am vândut totul, inclusiv casa”, a povestit ea.

Discuțiile cu o prietenă care lucra ca somelier pe nave de croazieră au determinat să ia decizia de a-și urma visul de a trăi pe ocean.

Barr a spus că algoritmii rețelelor sociale au încurajat-o și mai mult, după ce în fluxurile ei au început să apară oferte de joburi pentru fotografi pe nave de croazieră.

În cele din urmă, a fost acceptată de două companii diferite de croaziere. Atunci a venit și prima ei greșeală.

„Am acceptat fără să fac singurul lucru pe care ar fi trebuit să-l fac: să cercetez ce înseamnă cu adevărat să fii membru al echipajului pe o navă de croazieră corporatistă”, a spus ea.

Barr și-a vândut casa în mai 2024 înainte de a începe procesul dificil de obținere a Certificatului de navigator (Seafarer Certificate), calificarea necesară pentru a lucra pe mare pe nave de croazieră.

Au urmat săptămâni de cursuri, teste și examene medicale care, spune ea, penalizau femeile de vârsta ei, toate plătite din propriul buzunar.

„Dacă crezi că munca pe o navă de croazieră este despre glamour sau faimă, permite-mi să-ți stric ușor această iluzie”, a spus ea.

„Evaluarea medicală a inclus un test de capacitate funcțională și un test de stres nuclear. A trebuit să urc pe o treaptă de 50 de centimetri de 150 de ori în cinci minute fără să leșin. Este un tip foarte specific de umilință: să transpiri în fața unor străini, în timp ce ei țin un clipboard în mână.

Apoi au urmat banda de alergare, perfuzia, manșeta pentru tensiune și senzația că susțin un fel de audiție pentru propriul meu loc de muncă. Discriminarea pe bază de vârstă și de gen nu doar că există în industria croazierelor, este integrată în procesul de angajare”, a mai spus femeia.

După ce a trecut în sfârșit toate testele, Barr a ajuns la Sydney, Australia, unde s-a alăturat oficial echipajului navei.

Aici a început cu adevărat coșmarul.

Barr a spus că vârsta și experiențele ei de viață erau foarte diferite de cele ale majorității membrilor echipajului, care erau tineri și proveneau din țări în curs de dezvoltare.

Această diferență a făcut dificilă adaptarea ei la viața pe navă. „Am eșuat lamentabil în arta conformării superficiale”, a spus ea. „La bord exista o linie subțire între protocol și spectacol. Regulile păreau neclare, schimbându-se în funcție de persoana pe care o întrebai. Am învățat regulile așa cum le înveți într-o familie disfuncțională: intrând în probleme. Abia după ce făceam ceva greșit îmi explica cineva procedura corectă”, a explicat Sue.

Imaginea idealizată pe care Sue o avea despre viața pe o navă de croazieră, cu cocktailuri și apusuri, s-a risipit în fața orelor de muncă epuizante și a condițiilor precare de trai.

Fotografa a spus că puține lucruri îi erau pe plac, în ciuda faptului că avea cazarea gratuită.

„Spațiile de locuit erau o adevărată lecție de minimalism. Imaginează-ți că împarți o cutie fără ferestre cu un coleg de cameră, unde regula de aur a băii era: nu trage apa după hârtia igienică (din cauza riscului de înfundare)”, a spus ea.

„Un duș fierbinte putea declanșa alarma de incendiu, ceea ce ducea la un țipăt ascuțit care răsuna pe coridoare și dura adesea peste o oră până era oprit. Credeam că voi vedea lumea, voi mânca delicatese culinare, voi fi apreciată pentru experiența și pasiunea mea și voi livra imagini unice, în stilul meu. În cele mai multe zile alegeam odihna în locul meselor, nu pentru că așa preferam, ci din cauza orelor nesfârșite de muncă, a termenelor limită și a amenințării constante cu concedierea dacă așteptările nu erau îndeplinite”, a mai spus femeia.

Viața lui Barr pe mare s-a încheiat brusc după doar câteva luni, în timp ce nava era ancorată în Singapore.

Nava ei a încetat să mai primească pasageri pentru a permite efectuarea unor lucrări ample de întreținere. Deși era fotograf și nu mai existau pasageri de fotografiat, Barr a fost pusă totuși la muncă.

„Mi s-a dat o salopetă, plus pantofi de protecție, și am fost desemnată să supraveghez sosirea unui număr mare de contractori internaționali care urmau să locuiască și să lucreze la bord”, a spus ea.

„Condițiile din docul uscat erau brutale. Aerul condiționat era minim sau inexistent. Apa era adesea raționalizată. Mesele semănau cu o mâncare apoasă și deseori rămâneam fără produse de bază. Când mi-a intrat ceva în ochi, a provocat o abraziune corneană care nu se vindeca. Specialistul a confirmat adevărul: aveam nevoie de câteva zile de odihnă în întuneric. Am fost trimisă în concediu medical”, a spus ea.

„Purtând plasturele pentru ochi pe care oftalmologul l-a considerat necesar și cu mai puțin de o oră de preaviz, am fost trimisă acasă cu un zbor de 28 de ore de la Hong Kong la Miami”, explică ea cum s-a încheiat experiența ei.

Deși Barr rămâne filozofică în privința timpului petrecut pe mare și recunoaște că au existat și câteva momente plăcute în Sydney și Singapore, ea susține că experiența ei ar trebui să fie un avertisment pentru cei care se gândesc la viața pe o navă de croazieră.