O femeie s-a mutat în "cea mai sigură țară din lume", dar n-a rezistat acolo decât șapte luni: "Am început să-mi pierd mințile"

O femeie s-a mutat din Australia în Islanda, adesea descrisă ca fiind "cea mai sigură țară din lume”, dar după doar șapte luni a decis să plece. Hannah Hamar, care este medic veterinar, a povestit întreaga experiență pe YouTube.

Hannah s-a mutat în Islanda, după ce date noi publicate de Statistics Iceland au arătat că, în 2025, în țară locuiau 73.795 de imigranți, adică 18,9% din populație. Potrivit Global Peace Index 2025, Islanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai pașnice state din lume în fiecare an din 2008 încoace.

Poziția fruntașă este explicată în mare parte prin rezultatele foarte bune ale țării în trei domenii-cheie: siguranță și securitate, conflicte în desfășurare și militarizare. Raportul arată că acești indicatori s-au îmbunătățit cu încă 2% anul trecut. Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în contextul tensiunilor globale recente, apărute după războiul cu Iranul.

Vorbind pe canalul ei de YouTube, Hannah a spus că a simțit "o chemare” să se mute în Islanda pentru a-și descoperi rădăcinile materne. „Mama mea este din Islanda. S-a mutat în Australia abia după ce a trecut de 30 de ani”, a explicat ea. "A venit aici când eram eu bebeluș și de atunci am trăit în Australia.”

Ea a adăugat: "Mama mea cunoaște, într-un fel, jumătate din Islanda. Dacă știi ceva despre țara asta, e un loc foarte mic, sunt în jur de 300.000 de oameni, ceea ce nu este deloc mult. Am întâlnit islandezi pe stradă care o cunoșteau pe mama mea.” Cu ajutorul rudelor care locuiau deja acolo și al contactelor mamei sale, Hannah își găsise deja un loc de muncă înainte să ajungă în Islanda. Totuși, un factor major din aventura ei a făcut-o să plece după numai șapte luni.

Pe scurt, YouTuberița a spus că Islanda a fost "uimitoare” și și-a amintit cu entuziasm experiențe precum drumeția pe un vulcan activ. Cu toate acestea, a fost surprinsă de mai multe lucruri, de la localnici și felul lor de a privi întâlnirile romantice până la avertizările meteo severe din țară.

Vremea

În cele șapte luni petrecute în Islanda, tânăra de 27 de ani a prins atât vara, cât și iarna. Deși țara este cunoscută pentru siguranța ei, Hannah spune că localnicii trebuie să fie „extrem de atenți” când sunt emise avertizări meteo portocalii sau roșii. În zonele aflate sub cod portocaliu, autoritățile le recomandă adesea oamenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

"În Islanda trebuie să fii foarte atent ca să fii mereu în siguranță și să nu conduci atunci când vremea nu îți permite. În cele șapte luni am trecut prin mai multe avertizări meteo portocalii.”, a spus ea. Ea a povestit că a zburat cu avionul într-o astfel de perioadă și că a fost "cea mai înspăimântătoare experiență” din viața ei.

De ce a plecat

Pentru că iernile islandeze sunt renumite pentru numărul foarte mic de ore de lumină naturală, Hannah a spus că s-a confruntat serios cu probleme de somn, iar acest lucru a făcut-o în cele din urmă să plece.

"Ca să fiu complet sinceră, principalul motiv pentru care mi-am rezervat zborul și am decis să mă întorc acasă a fost somnul. Nu reușeam să fac față din punctul acesta de vedere și nu aveam prea mulți oameni în jurul meu care să mă ajute să-mi mențin un ritm.A fost foarte izolant și foarte singuratic să fii într-o țară în care nu ai cercul tău de prieteni și nici familia apropiată. Iar peste toate astea, pentru că dormeam foarte prost, cred că am început să-mi pierd puțin mințile. Eram atât de obosită, încât abia reușeam să ajung la serviciu, iar să încerci să găsești optimism și energie pozitivă în întuneric, când nu ai dormit, este foarte greu”, a explicat ea.

Localnicii

"Cred că cel mai mare șoc cultural pe care l-am avut după ce m-am mutat în Islanda a fost legat de cât de prietenoși sunt oamenii, comparativ cu Australia. Și asta nu este deloc o critică la adresa islandezilor. De fapt, cred că, indiferent ce aș spune comparativ cu australienii, islandezii sunt cu adevărat oameni simpli și autentici. Cred că, odată ce reușești să treci de acea carapace dură, sunt unii dintre cei mai plăcuți oameni pe care îi poți întâlni, dar e al naibii de greu să spargi acea carapace. Șocul cultural pe care l-am simțit când am ajuns acolo a fost și faptul că oamenii nu spun «Bună» pe stradă”, a mai spus ea.

Potrivit ei, "oamenii nu sunt la fel de calzi și deschiși la prima vedere cum sunt în Australia”.

Costul vieții de zi cu zi

Hannah a povestit că prețurile "nebune” la alimente pot fi chiar și de trei ori mai mari decât în Australia, iar mesele în oraș sunt un lux. "Nu am fost niciodată atât de recunoscătoare să mă întorc în Australia și să intru într-un supermarket și să pot spune: «Uau, pot să cumpăr fructe proaspete, legume proaspete», este minunat și atât de accesibil”, a spus ea.

"Știu, desigur, că există multe locuri mai ieftine decât Australia, dar Dumnezeule, unele lucruri erau de două ori mai scumpe decât în Australia, uneori chiar de trei ori mai scumpe.”

Hannah a spus că, din acest motiv, a trăit în mare parte din cele mai ieftine tipuri de carne și din alimente procesate, nesănătoase. "Nu simțeam că am bani pentru a cumpăra fructe și legume”, a adăugat ea. "Dacă nu ești o persoană cu bani, să mănânci în oraș nu este cu adevărat o opțiune.”

Cultura întâlnirilor romantice

Deși a recunoscut că a avut și în Australia partea ei de experiențe neplăcute în relații, a fost surprinsă de diferențele de abordare.

"La început, totul este despre faptul că toți sunt prieteni, poate ajungem să ne culcăm împreună după o ieșire seara, iar apoi, dacă ne plăcem, poate începem să ne întâlnim ca parteneri, ceea ce mi se pare foarte diferit față de Australia”, a explicat ea.

"În majoritatea relațiilor mele anterioare din Australia, lucrurile erau mai formale. Dacă mă placi, îți faci clare intențiile, ieși la o întâlnire și treci prin pașii aceia firești. Nu începi cu o aventură și abia apoi ajungi la restul. Am vorbit și cu multe persoane care locuiesc în Islanda și au confirmat și ele acest lucru.”