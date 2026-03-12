O firmă din Mexic a salvat o pisică fără stăpân, apoi a angajat-o. Miauricio este manager de suport emoțional și are contract de muncă

1 minut de citit Publicat la 07:00 12 Mar 2026 Modificat la 07:06 12 Mar 2026

Miauricio este manager de suport emoțional și are contract de muncă FOTO: X

O companie din Mexic a salvat o pisică fără stăpân portocalie și a decis nu doar să o păstreze, ci să o și angajeze. Pisica a primit numele de Miauricio și o funcție: director de suport emoțional, așa cum arată și panoul cu angajați al firmei.

Are ca responsabilități mieunatul, torsul și plimbările prin birouri, ca să le facă ziua mai bună angajaților.

Compania de construcții Geotest a luat foarte în serios angajamentul față de Miauricio. Pisicuța salvată de pe stradă a fost pusă să „semneze” cu lăbuța un contract de muncă. Evident, momentul a fost filmat și postat pe o rețea socială, iar imaginile au devenit virale.

Okay but this is officially the best hiring story ever. A company in Mexico rescued an orange stray cat and decided not only to keep him… but to hire him.



They named him Engineer Miauricio and gave him the title of Emotional Support Director. His responsibilities include… pic.twitter.com/RKmZDEG6HC — The Internet Remains Undefeated (@WebUndefeated) March 10, 2026

De când a ajuns la Geotest, Miauricio a devenit vedeta biroului. Nu numai că le ține companie tuturor în zilele dificile, dar apare și la cele mai importante întâlniri, spre amuzamentul celor prezenți.

Angajații sunt mulțumiți că au salvat viața felinei, care a transformat radical rutina zilnică la birou.