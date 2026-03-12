România trece mai devreme la ora de vară în 2026, față de anul trecut. Povestea din spatele acestui obicei: Cine a venit cu ideea

România trece la ora de vară la final de martie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În 2026, România trece la ora de vară mai devreme decât în 2025, chiar dacă regula rămâne aceeași. Schimbarea se face întotdeauna în ultima duminică din luna martie. În 2026, această duminică cade pe 29 martie, în timp ce în 2025 a fost pe 30 martie. Asta înseamnă că, anul acesta, trecerea la ora de vară are loc cu o zi mai devreme decât anul trecut.

În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, la ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte la 04:00, iar ziua respectivă va avea doar 23 de ore. Chiar dacă diferența față de anul trecut este mică, mulți oameni observă schimbarea deoarece weekendul în care are loc modificarea orei este puțin diferit în calendar.

Schimbarea orei a fost ideea lui

Obiceiul schimbării orei are o istorie veche. Ideea a fost menționată încă din secolul al XVIII-lea de Benjamin Franklin, care sugera că oamenii ar putea economisi resurse dacă ar folosi mai mult lumina naturală a soarelui. Sistemul a fost introdus mai târziu în mai multe țări, mai ales în perioade în care economisirea energiei era importantă, iar apoi a devenit o practică obișnuită în multe state.

Astăzi, majoritatea țărilor europene schimbă ora în același timp pentru a evita confuziile în transport, comunicare și economie. Deși în ultimii ani au existat discuții în cadrul Uniunea Europeană despre renunțarea la această practică, deocamdată sistemul rămâne în vigoare.

După trecerea la ora de vară, serile devin mai lungi și mai luminoase, chiar dacă în acea noapte oamenii pierd o oră de somn. Această ajustare este legată și de apropierea echinocțiului de primăvară, moment care marchează începutul perioadei în care zilele devin tot mai lungi.