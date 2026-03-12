Primul mesaj al trupei Holograf, după moartea basistului Iulian Mugurel Vrabete: „A plecat dintre noi, după o luptă”

Dan Bittman și Iulian Mugurel Vrabete pe scenă, în timpul unui concert al trupei Holograf. Sursa foto: Agerpres Foto

Trupa Holograf a transmis joi primul mesaj public după moartea basistului Iulian Mugurel Vrabete, care a făcut parte din formație timp de peste patru decenii.

Într-un mesaj emoționant publicat astăzi, membrii trupei au anunțat că muzicianul a murit după o luptă cu o boală incurabilă și au vorbit despre rolul esențial pe care acesta l-a avut în istoria formației.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă”, au transmis artiștii.

Potrivit mesajului, basistul a fost parte din „familia Holograf” timp de peste 40 de ani, perioadă în care a contribuit la construirea identității uneia dintre cele mai cunoscute trupe rock din România. Colegii săi spun că au scris împreună „o mare parte din povestea trupei” și au trecut împreună prin numeroase momente importante.

Membrii formației au vorbit și despre legătura personală pe care au avut-o cu muzicianul, descriindu-l drept un prieten apropiat și un sprijin constant în cadrul grupului.

„Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau”, au mai transmis aceștia.

Mesajul se încheie cu un gând pentru familia artistului și un ultim omagiu: „Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel.”

Moartea lui Iulian Mugurel Vrabete vine cu doar câteva zile înainte de concertul pe care Holograf îl are programat la Sala Palatului, pe 17 martie, unul dintre cele mai importante spectacole anunțate de formație în această perioadă. Deocamdată, trupa nu a anunțat dacă evenimentul va suferi modificări.

Marcel Pavel: Iulian Vrabete a fost un artist desăvârşit

Cântăreţul Marcel Pavel a declarat că Iulian Vrabete "a fost un artist desăvârşit" şi "un instrumentist de excepţie".

„Astăzi am aflat cu profundă tristeţe vestea plecării dintre noi a lui Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf! Iulian Vrabete a fost un artist desăvârşit, un instrumentist de excepţie, un om generos, educat, sensibil şi de bun simţ!

Ne vor rămâne melodiile, amintirile şi recunoştinţa pentru tot ce a oferit scenei şi celor care l-au cunoscut. Gândurile mele sunt alături de familie, de colegi şi de toţi cei care l-au cunoscut! Drum lin către stele, Iulian! Odihnă veşnică!”, a scris Marcel Pavel pe pagina sa de Facebook.

Horia Brenciu, despre Mugurel Vrabete: „Era bestial pe scenă”

Şi Horia Brenciu a transmis un mesaj emoţionant, amintind că Iulian Vrabete „era un muzician extrem de pasionat” şi avea "o voce extraordinară de backing".

El a făcut referire şi la concertul pe care trupa Holograf urma să îl susţină pe 17 martie, la Sala Palatului, intitulat „Am rămas doar noi”:

„'Am rămas doar noi'. E titlul concertului Holograf de peste câteva zile, de la Sala Palatului. Dar astăzi, chitara bas a trupei, Mugurel Vrabete, n-a mai rămas cu noi. S-a stins. Avea 70 ani. Era prea tânăr. Mult prea tânăr... Era bestial pe scenă. L-am lăudat de multe ori pentru că, dincolo de instrumentul pe care-l păstorea cu maximă iscusinţă, Iulian avea o voce extraordinară de backing.

Era un muzician extrem de pasionat. El a creat linia de bas a unora dintre cele mai cunoscute hituri ale muzicii pop rock din istoria muzicală a ţării. Muzica românească a pierdut un om bun, cald şi bun. Condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească. 'Am rămas doar noi'”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook.