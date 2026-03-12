Peisaj SF în Sahara, unde a nins iar zăpada a acoperit dunele de nisip. Localnicii din apropiere s-au dus la derdeluș

O ninsoare rară a transformat dunele de nisip ale Saharei din nord-vestul Algeriei într-un peisaj alb FOTO: Profimedia Images

O ninsoare rară a transformat dunele de nisip ale Saharei din nord-vestul Algeriei într-un peisaj alb, după ce temperaturile din orașul deșertic Ain Sefra au coborât sub punctul de îngheț. Un strat subțire de zăpadă a acoperit celebrele dune portocalii, creând un contrast neobișnuit între pătura albă și nisipul roșu-portocaliu.

Acest fenomen neobișnuit a fost surprins de aparatele foto într-o zonă cunoscută drept „Poarta către Deșert”, situată la aproximativ 1.000 de metri deasupra nivelului mării, la marginea nordică a Saharei, aproape de Munții Atlas. Deși condițiile climatice specifice permit ocazional ninsori, acesta este doar al șaptelea caz din ultimii aproximativ patruzeci de ani.

Din punct de vedere istoric, oamenii au consemnat zăpadă în Ain Sefra, de exemplu, în 1979, iar până în 2016 a fost un eveniment foarte rar. Totuși, în ultimul deceniu episoade similare au devenit mai frecvente.

Deși ninsoarea a stârnit mare entuziasm printre localnici, iar mulți au mers pe dune pentru a se bucura de peisajul neobișnuit de iarnă și pentru a face snowboard sau pentru a aluneca pur și simplu pe spate, zăpada a format doar un strat subțire la suprafața nisipului.

Meteorologii se așteaptă ca acest strat fin să se topească rapid, deoarece clima deșertică și încălzirea ulterioară fac de obicei ca zăpada din zonă să dispară la scurt timp după ce cade.