O soție și-a sunat soțul spunându-i că tremură și „nu poate respira”. Apoi, el a aflat că femeia câștigase la loterie: „Nu putea vorbi”

Loz răzuibil de loterie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie din statul american Kentucky a fost uimită când o vizită la un magazin alimentar a dus la câștigarea unui premiu de jumătate de milion de dolari la loterie. Reacția ei, când și-a sunat soțul, l-a îngrijorat pe bărbat.

Câștigătoarea, care a ales să rămână anonimă, a avut norocul în timp ce făcea cumpărături într-un magazin în care nu mergea de obicei — și, deși inițial plănuia să valorifice un bilet de loterie pe care îl avea deja, a decis să încerce altceva.

„Aveam un bilet de 20 de dolari de valorificat și m-am gândit: ‘Ah, lasă, iau unul acum, cât sunt aici’”, a spus ea oficialilor de la Loteria din Kentucky, potrivit revistei People.

„Când am văzut cele trei zerouri, am înghețat”

La primul bilet, a nimerit numărul 31 în primul rând. Un al doilea bilet a dezvăluit marele premiu pe rândul de dedesubt.

„Când am văzut cele trei zerouri, am înghețat”, a spus ea. „Nu puteam respira. Tremuram, nu puteam să conduc. Cred că poate am leșinat.”

Când femeia l-a sunat pe soț, acesta spune că la început a crezut că ceva nu este în regulă.

„Nu putea vorbi, tot spunea că nu poate respira”, a spus soțul ei. „Să câștige jumătate de milion de dolari a fost ultimul lucru la care mă așteptam să aud.”

Femeia a mai câștigat 225.000 de dolari la loto, acum câțiva ani

Curând după aceea, cuplul a mers la sediul Loteriei din Kentucky pentru a revendica premiul, care s-a ridicat la 362.500 $ după taxe.

Și magazinul Kroger va primi 5.000 $ pentru vânzarea biletului câștigător.

Întâmplător, acesta nu a fost primul câștig la loterie al femeii. În 2017, ea a câștigat premiul principal de 225.000 $ la Cash Ball — și acum, cu cel mai recent câștig, femeia spune că suma îi va oferi familiei un nou tip de stabilitate financiară.

„Acești bani îmi oferă libertate financiară”, a spus ea. „Voi ajuta fiica mea și în sfârșit voi cumpăra o mașină nouă — una pe care să o aleg eu însămi.”