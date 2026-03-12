Holograf a anunțat ce se întâmplă cu concertele trupei programate deja, după pierderea lui Iulian Mugurel Vrabete

Trupa muzicală Holograf în concert. Imagine de arhivă. Sursa foto: Facebook/ Holograf

Trupa Holograf anunţă că spectacolele programate în perioada următoare, la Arad, Reşiţa, Timişoara şi la Sala Palatului din Bucureşti, vor avea loc „aşa cum au fost anunţate” și au transmis datele concertelor în cauză.

„Vă mulţumim pentru toate mesajele de susţinere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulţi dintre voi ne-aţi întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă - Arad (13 martie), Reşiţa (14 martie), Timişoara (15 martie) şi Sala Palatului (17 martie) - se vor desfăşura aşa cum au fost anunţate. Nu va fi uşor, dar simţim că avem datoria morală de a respecta dorinţa şi credinţa lui Mugurel că 'The show must go on'”, au anunţat membrii trupei Holograf, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Ei au precizat, pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun de la Iulian Vrabete, că o pot face vineri, la Sala Palatului, între orele 14:00 şi 20:00, şi sâmbătă, între orele 9:00 şi 11:00, la Crematoriul Vitan Bârzeşti.

„Cei care doresc să îşi ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 şi 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineaţă între orele 09:00 şi 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzeşti (Str. Iuliu Haţieganu nr. 1). La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiştilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simţim cât de mulţi oameni l-au iubit şi l-au respectat pe Mugurel”, au transmis membrii formaţiei.

Basistul trupei Holograf, Iulian „Mugurel” Vrabete, a murit joi, la vârsta de 70 de ani.