Tinerii din Gen Z merg cu părinții la interviuri și îi lasă să le negocieze salariul: ”Ce vă recomandă?”/”Mama”

Tinerii din Gen Z merg cu părinții la interviuri și îi lasă să le negocieze salariul. FOTO: Getty Images

Pentru unii tineri care-și caută un loc de muncă, interviul de angajare începe să devină o afacere de familie. Un studiu realizat de platforma de carieră Zety arată că 1 din 5 candidați Gen Z a mers la interviul de angajare însoțit de un părinte, iar unii îi lasă chiar pe mamă sau pe tată să le negocieze salariul.

Generația Z intră pe cea mai dificilă piață a muncii din ultimii ani, iar milioane de tineri se confruntă cu șomajul, în timp ce un număr record nu urmează nicio formă de educație, nu au un loc de muncă și nu participă la cursuri de formare., scrie Fortune.

În acest context, unii ajung să meargă la interviuri cu unul dintre părinți, care să le garanteze competențele și talentul.

Tendința ridică însă semne de întrebare în rândul angajatorilor. Investitorul Kevin O’Leary spune că acei candidați riscă să-și vadă CV-ul aruncat ”direct la gunoi”.

Unii părinți ajung chiar să negocieze salariul copilului

Ai putea crede că acești părinți doar intră discret în apelurile Zoom din primele etape, ca să-și ajute copilul să treacă peste emoții. În realitate, situația este mult mai directă. Cei mai mulți vin și ei la interviu, își rup din propriul program de lucru și stau la aceeași masă cu potențialul angajator al copilului lor.

Iar această supraprotecție nu se oprește aici. Unul din cinci respondenți spune că un părinte a contactat în numele său un posibil angajator sau recrutor. Asta poate însemna un telefon dat managerului de recrutare pentru a pune o vorbă bună ori un e-mail trimis recrutorului pentru a cere vești despre o candidatură pe care copilul nu a urmărit-o ulterior.

O treime dintre respondenți au spus că părinții i-au ajutat să-și negocieze salariul, iar 10% au mers și mai departe, lăsând-și mama sau tatăl să negocieze direct cu șeful.

Implicarea continuă chiar și după ce copiii lor adulți au obținut postul. Mai mult de jumătate, adică 56%, spun că părinții au venit să le vadă locul de muncă în afara evenimentelor oficiale.

Angajatorii spun că este un semnal de alarmă

Totul vine într-un moment în care angajați din Generația Z sunt concediați la doar câteva luni după angajare, iar managerii invocă lipsa unei pregătiri de bază pentru mediul de lucru, abilități slabe de comunicare și dificultatea de a accepta feedback.

Iar acest nou studiu sugerează că angajatorii ar putea avea motive serioase de îngrijorare. Dacă un tânăr nu poate gestiona singur un interviu de angajare, cum va face față unui client dificil, unei prezentări importante sau unei evaluări de performanță?

Este o preocupare care se vede deja în procesele reale de recrutare. Kevin O’Leary a criticat recent un tânăr candidat după ce părintele acestuia a intrat neinvitat într-un interviu pe Zoom.

Într-un interviu pentru Fox Business, omul de afaceri multimilionar a descris această tendință drept un „semnal îngrozitor”, întrebându-se dacă o persoană care are nevoie de un părinte alături poate fi de încredere atunci când trebuie să ia singură decizii.

Aproape 70% dintre tinerii din Gen Z recunosc că primesc constant sfaturi de carieră de la părinți, iar o treime spun că părinții au cea mai mare influență asupra alegerilor lor profesionale. Pentru această generație, mama și tata nu mai sunt doar susținători din culise, sunt prima persoană sunată, plasa de siguranță și, din ce în ce mai des, persoana care îi însoțește. În final însă, implicarea despre care cred că îi va ajuta să fie angajați poate avea efectul invers. Când sfatul se transformă în acțiune, nu mai pare sprijin, ci începe să arate ca un semnal de alarmă. Una este ca un părinte să corecteze un CV. Cu totul altceva este ca un părinte să stea față în față cu managerul de recrutare.