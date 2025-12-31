Regina Camilla a Marii Britanii a dezvăluit, în premieră, detaliile unui atac pe când era adolescentă: „Am fost foarte furioasă”

Ea şi-ar fi scos pantoful şi l-ar fi lovit pe agresor în zona genitală. Foto: Getty Images

Regina Camilla a Marii Britanii a povestit în premieră, într-un interviu acordat BBC, cum s-a luptat în adolescenţă cu un bărbat care a atacat-o într-un tren, o agresiune în urma căreia a „fost foarte furioasă”, relatează Agerpres.



„Când eram adolescentă, am fost atacată într-un tren... Îmi amintesc că la momentul respectiv am fost foarte furioasă. Citeam o carte şi, ştiţi, acest băiat... bărbat... m-a atacat, iar eu am ripostat”, a declarat Regina în cadrul unei discuţii difuzate miercuri, pe tema violenţei împotriva femeilor.



Ea a precizat că nu îl cunoştea pe bărbatul care a atacat-o. Regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, susţine de mulţi ani organizaţii caritabile şi cauze care luptă să pună capăt violenţelor sexuale şi domestice şi sprijină victimele acestora.



Această agresiune a devenit cunoscută prima dată în septembrie, când o carte despre familia regală a fost publicată în serial în ziarul Times, însă nu fusese confirmată anterior de Palatul Buckingham.



„Îmi amintesc că am coborât din tren iar 'mama s-a uitat la mine şi mi-a spus: 'De ce ai părul ciufulit şi de ce-ţi lipseşte nasturele de la haină?'Eram atât de furioasă încât asta m-a bântuit mulţi ani”, a povestit Regina pentru BBC.



În cartea citată se menţionează că incidentul s-a petrecut într-un tren spre gara Paddington din Londra, când Camilla avea în jur de 16-17 ani. Ea şi-ar fi scos pantoful şi l-ar fi lovit pe agresor în zona genitală.



Când a ajuns la Paddington, ea l-ar fi denunţat pe atacator unui oficial, potrivit aceleiaşi cărţi în care se precizează că bărbatul ar fi fost arestat. Regina Camilla nu a confirmat aceste detalii în interviu.