Palatul Buckingham a făcut publică felicitarea regală de Crăciun din acest an

Palatul Buckingham a făcut publică sâmbătă felicitarea oficială de Crăciun din 2025 a Regelui Charles și a Reginei Camilla, cu o fotografie realizată pentru a marca cea de-a 20-a aniversare a nunții cuplului la începutul acestui an, scrie CNN.

Fotografia a fost realizată de fotograful regal Chris Jackson într-un cadru însorit, pe terenul Vilei Wolkonsky, reședința oficială a ambasadorului britanic la Roma, în timpul vizitei de stat a cuplului din aprilie 2025.

În imagine se vede cum Charles, îmbrăcat într-un costum albastru cu dungi subțiri, stă la braț cu soția sa, Camilla, care poartă o rochie-tunică alb cu bej, creație a creatoarei de modă Anna Valentine, accesorizată cu o broșă, potrivit palatului.

Mesajul din interiorul felicitării este „Vă doresc Crăciun și An Nou Fericit”.

Membrii seniori ai familiei regale britanice publică în mod tradițional o copie a felicitării pe care o trimit familiei, prietenilor și colegilor în perioada sărbătorilor. Felicitarea de anul trecut îi arăta pe rege și regina în grădina Palatului Buckingham.

În timpul vizitei lor de stat de la începutul acestui an, Charles și Camilla s-au întâlnit cu Papa Francisc la Vatican, iar pontiful le-a transmis urări cu ocazia aniversării lor.

Prințul și Prințesa de Wales au participat vineri la o slujbă de colinde la Westminster Abbey din Londra pentru a „sărbători iubirea în toate formele ei”, potrivit Palatului Kensington.

A fost a cincea slujbă de colinde „Împreună de Crăciun” organizată de Catherine, pe care prințesa o găzduiește din 2021. Evenimentul din acest an a avut ca scop celebrarea persoanelor din Regatul Unit care „au avut inițiative care aduc împreună oamenii din comunitatea lor sau au oferit o mână de ajutor celor din jurul lor”, a comunicat Palatul.

Într-o scrisoare adresată oaspeților, Catherine a spus că Crăciunul este un moment care „ne amintește cât de profunde sunt viețile noastre”.