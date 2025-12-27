Avioane militare poloneze au fost ridicate în aer după loviturile Rusiei în Ucraina. Două aeroporturi au fost închise

La operațiune au participat și forțe aliate – inclusiv avioane americane și spaniole și sisteme de apărare antiaeriană olandeze. sursa foto: Getty

Aeroporturile civile din Rzeszów și Lublin au fost închise temporar în primele ore ale dimineții de sâmbătă. După câteva ore, traficul aerian a fost reluat pe ambele aeroporturi. În timpul nopții, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, declanșând alerte antiaeriene pe teritoriul acesteia, relatează Euronews.

Ca reacție, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a ridicat în aer avioane de vânătoare poloneze și a plasat sistemele de apărare aeriană și radarele în stare de alertă, precizând că măsurile au caracter preventiv și au rolul de a proteja spațiul aerian al Poloniei.

„În legătură cu activitatea aviației cu rază lungă de acțiune a Federației Ruse, care desfășoară lovituri pe teritoriul Ucrainei, a început operarea aviației militare în spațiul aerian polonez”, a informat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate într-un comunicat.

Din cauza operațiunilor militare, aeroporturile din Rzeszów și Lublin au fost închise temporar în primele ore ale dimineții de sâmbătă, însă traficul aerian a fost reluat ulterior pe ambele aeroporturi.

După ora 8:00, Comandamentul a anunțat că operațiunile avioanelor poloneze și aliate s-au încheiat și că nu a existat nicio încălcare a spațiului aerian polonez.

