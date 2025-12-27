Cei doi prizonieri nord-coreeni din Ucraina fac o mărturisire surprinzătoare

Uuul din soldații nord-coreeni care se află în Ucraina FOTO: Profimedia Images

Cei doi soldaţi nord-coreeni făcuţi prizonieri în Ucraina după ce luptaseră alături de armata rusă şi-au exprimat dorinţa de a avea "o nouă viaţă" în Coreea de Sud.

"Datorită susţinerii poporului sud-coreean, noi vise şi noi aspiraţii au început să prindă rădăcini", explică cei doi militari într-o scrisoare datată la sfârşitul lui octombrie şi adresată unui ONG de la Seul, care a transmis-o agenţiei de presă AFP, care a fost citată de Agerpres.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei după declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei în februarie 2022, furnizând-i material şi, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, circa 10.000 de soldaţi.

Soldaţii Phenianului au fost desfăşuraţi în regiunea rusă Kursk, ocupată parţial de forţele ucrainene între august 2024 şi primăvara lui 2025.

La începutul lui noiembrie, Gyeore-eol Nation United, un grup de ajutor pentru transfugi, a raportat că cei doi militari capturaţi de Ucraina doreau să evadeze în Coreea de Sud.

În această scrisoare, ei îşi exprimă această dorinţă pentru prima dată, cu propriile lor cuvinte.

Cei doi bărbaţi, prizonieri din ianuarie după ce fuseseră răniţi pe câmpul de luptă, mulţumesc de asemenea celor care îi ajută "încurajându-i" şi văzând această situaţie "nu ca pe o tragedie, ci ca începutul unei noi vieţi".

"Credem cu fermitate că nu suntem singuri şi considerăm sud-coreenii ca pe nişte părinţi, fraţi şi surori ai noştri, şi noi am decis să regăsim îmbrăţişarea lor", adaugă soldaţii, care au semnat documentul. Numele lor este însă ţinut secret pentru siguranţa lor.