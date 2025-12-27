Șoc la o ceremonie funerară: a fost incinerat corpul greșit din cauza unei confuzii

La o ceremonie de înmormântare a fost incinerat corpul greșit FOTO: Getty Images

Este anchetă la Glasgow, cel mai mare oraș din Scoția, după ce la o ceremonie de înmormântare a fost incinerat corpul greșit, din cauza unei erori produse la Spitalul Universitar Queen Elizabeth.

Toți angajați implicați au fost suspendați pe perioada anchetei.

NHSGGC – cel mai mare consiliu sanitar din Scoția – a pus incidentul de la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din oraș pe seama unei erori umane, potrivit Sky News.

Incidentul ar fi avut loc luna trecută.

Dr. Scott Davidson, director medical al NHS Greater Glasgow and Clyde, a declarat: „Aș dori să îmi exprim sincerele scuze față de ambele familii afectate.

Avem proceduri foarte riguroase pentru identificarea și etichetarea trupurilor, de la sosirea acestora în morgile noastre până la predarea lor în grija unei firme de pompe funebre.

Este profund regretabil că aceste proceduri nu au fost respectate cu această ocazie și că, drept urmare, două familii au fost supuse unui stres suplimentar semnificativ într-un moment deja extrem de dificil.

Am lansat imediat o anchetă cu privire la acest incident și ne vom asigura că lecțiile învățate vor fi aplicate”.