Patru oameni au fost găsiți morți după o avalanșă în centrul Greciei

Munții Vardousia din centrul Greciei FOTO: Getty Images

Patru excursioniști care au fost dați dispăruți în ziua de Crăciun au fost găsiți morți după ce au fost îngropați de o avalanșă în Munții Vardousia, acoperiți de zăpadă, din centrul Greciei.

Corpurile a trei bărbați și ale unei femei au fost găsite vineri seară, după o operațiune de căutare de amploare în regiunea muntoasă Fokida, potrivit postului public de televiziune ERT citat de BBC.

Echipele de pompieri au localizat trupurile, parțial acoperite de zăpadă, pe un versant abrupt și greu accesibil, în apropierea vârfului Korakas, la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri. Oficialii serviciilor de salvare au declarat că grupul a fost surprins de o avalanșă.

Autoritățile au precizat că drumeții și-au început ascensiunea în condiții meteorologice favorabile, însă vremea s-a înrăutățit rapid din cauza altitudinii și a reliefului zonei.

Vasilis Vathrakogiannis, purtător de cuvânt al Serviciului Elen de Pompieri, a declarat pentru BBC că alerta a fost dată de un prieten al celor trei bărbați, după ce aceștia nu s-au întors la ora așteptată.

„Condițiile meteo au fost extrem de dificile, cu temperaturi scăzute și vizibilitate redusă”, a spus el, adăugând că acest lucru a îngreunat detectarea oricărui indiciu atât cu dronele, cât și cu elicopterul.

El a mai spus că o echipă terestră a pompierilor a găsit ulterior trupurile celor trei bărbați și ale unei femei, confirmată ca fiind o prietenă a unuia dintre ei, despre care nu se știa că participă la ascensiune.

Operațiunile de recuperare erau în desfășurare sâmbătă, într-o acțiune descrisă de oficiali drept extrem de dificilă.

Unul dintre trupuri a fost transportat pe calea aerului cu ajutorul unui elicopter. Eforturile continuă pentru mutarea celorlalte trei către un platou din apropiere, de unde să poată fi recuperate cu ajutorul unui troliu.

Haris Asariotakis, șeful misiunii Echipei Elene de Salvare de la fața locului, a declarat că locația este deosebit de dificilă.

„Se află la aproximativ trei ore de satul Athanasios Diakos, la o altitudine de 2.000 de metri”, a spus el. „Dacă elicopterul nu va putea ajunge în zonă, vom coborî pe jos împreună cu pompierii și ghizii montani”.