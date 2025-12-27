Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe anunță că e gravidă și îi mulțumește lui Donald Trump pentru asta

Secretara de presă a Casei Albe și purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, Karoline Leavitt. Foto: Getty Images

Secretara de presă și purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat vineri că ea și soțul său urmează să aibă un al doilea copil, o fată, în luna mai a anului viitor, informează CNN.

„Eu și soțul meu suntem încântați să ne creștem propria familie și abia aștept să văd cum fiul meu va deveni un frate mai mare”, a scris Leavitt într-o postare pe Instagram, în care s-a pozat gravidă, în fața bradului de Crăciun.

Leavitt i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru „binecuvântarea adusă maternității” pe care o consideră „cel mai apropiat lucru de Rai care există pe Pământ”.

De asemenea, Karoline Leavitt și-a exprimat recunoștința față de președintele SUA, Donald Trump, și șefa de cabinet a Casei Albe, Sussie Wiles, pentru sprijinul acordat și „pentru stimularea unui mediu pro-familie în Casa Albă”.

Karoline Leavitt și soțul său, Nichola Riccio, au un băiat, pe nume Nicholas, născut în 2024. Într-un interviu acordat în același an publicației de orientare de dreapta „The Conservateur”, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a recunoscut că s-a întors la lucru la doar patru zile după ce a născut, în urma tentativei de asasinat asupra lui Trump de la mitingul electoral din Butler, Pennsylvania.