Donald Trump a fost rănit la un miting. S-au auzit focuri de armă și a fost evacuat de Secret Service

„Am auzit o grămadă de... zgomote puternice. La început m-am gândit: asta e de la artificii? Dintr-o dată toată lumea a început să țipe”, a spus Alayna Treene de la CNN, care a raportat de la miting.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF