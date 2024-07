Reacții internaționale după tentativa de asasinat a lui Trump. Macron: „E o dramă pentru democrațiile noastre”. Mesajul lui Ciolacu

Donald Trump. Sursă foto: hepta / Zuma Press / Carol Guzy

Fostul preşedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie în Pennsylvania, cu o rană sângerândă la urechea dreaptă, după o posibilă tentativă de asasinat, relatează AFP.



Atacul armat a fost condamnat la nivel internaţional.

„Gândurile mele către președintele Donald Trump, victima unei tentative de asasinat, căruia îi doresc însănătoșire grabnică. Un activist a murit, mai mulți au fost răniți. Aceasta este o tragedie pentru democrațiile noastre. Franța împărtășește șocul și indignarea poporului american”, transmite Emmanuel Macron.

Mes pensées au Président Donald Trump, victime d’une tentative d’assassinat, à qui j’adresse mes vœux de prompt rétablissement. Un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C’est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l’indignation du peuple américain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2024

Premierul Marcel Ciolacu a condamnat duminică atacul armat în timpul unui miting al fostului președinte american Donald Trump, afirmând că „indiferent de diferențele politice sau ideologice, recurgerea la violență nu este niciodată justificată”.

„Transmit gândurile mele de recuperare rapidă președintelui Trump şi tuturor victimelor acestui atac oribil! Indiferent de diferențele politice sau ideologice, recurgerea la violenţă nu este niciodată justificată sau acceptabilă”, a scris Ciolacu pe X.



I send my thoughts of a speedy recovery to President Trump and all the victims of this horrific attack! Regardless of political or ideological differences, resorting to violence is never justified or acceptable. — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) July 14, 2024

Premierul britanic, Keir Starmer, s-a declarat "consternat", într-un mesaj pe X, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, după focurile de armă de la mitingul lui Donald Trump, înainte de a-i transmite "cele mai bune urări" fostului preşedinte rănit la ureche şi familiei sale.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes.



Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

"Violenţa politică nu are loc sub nicio formă în societăţile noastre, iar gândurile mele se îndreaptă spre toate victimele acestui atac", a adăugat Starmer. Premierul canadian, Justin Trudeau, a afirmat că "violenţa politică nu este niciodată acceptabilă" după focurile de armă care l-au vizat pe fostul preşedinte Donald Trump în cursul unui miting de campanie sâmbătă în Pennsylvania.

I’m sickened by the shooting at former President Trump. It cannot be overstated — political violence is never acceptable. My thoughts are with former President Trump, those at the event, and all Americans. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 14, 2024

"Pur şi simplu dezgustat de tirurile îndreptate spre fostul preşedinte Trump. Nu vom putea spune niciodată suficient: violenţa politică nu este niciodată acceptabilă. Gândurile mele sunt alături de domnul Trump, persoanele prezente şi toţi americanii", a reacţionat el pe reţeaua socială X.



Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis duminică "gândurile şi rugăciunile" lui Donald Trump, rănit la o ureche după ce a fost ţinta unor focuri de armă la un miting de campanie în Pennsylvania.



"Gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă spre preşedintele @realDonaldTrump în aceste ore negre", a scris el pe reţeaua de socializare X, la două zile după ce s-a întâlnit cu fostul preşedinte american la reşedinţa acestuia din Mar-a-Lago, statul Florida.



Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică dimineaţă că el şi soţia sa Sara "au fost şocaţi de aparentul atac asupra preşedintelui Trump" în timpul unui miting de campanie sâmbătă în Pennsylvania.



"Ne rugăm pentru siguranţa lui şi pentru recuperarea sa rapidă", a reacţionat el pe X.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Premierul japonez, Fumio Kishida, a condamnat duminică orice formă de violenţă care "sfidează democraţia", după focurile de armă din timpul unui miting al fostului preşedinte Donald Trump în Pennsylvania, care a fost rănit la ureche.



"Îi urez fostului preşedinte Trump însănătoşire grabnică", a mai adăugat el pe reţeaua de socializare X.



Preşedintele argentinian, Javier Milei, a dat vina pe "stânga internaţională" şi "ideologia ei dăunătoare" gata să "destabilizaze democraţiile"' pentru a "ajunge la putere", într-un mesaj de "sprijin" şi "solidaritate" adresat lui Donald Trump, vizat de focuri de armă în cursul unui miting sâmbătă.



"De teamă să nu piardă alegerile, ei recurg la terorism pentru a-şi impune programul retrograd şi autoritar", a declarat pe X şeful de stat ultraliberal.