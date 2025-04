Liderii europeni au condamnat atacul sângeros al Rusiei împotriva civililor din Sumî. Ilie Bolojan: Suntem alături de poporul ucrainean

Liderii europeni au condamnat atacul mortal cu rachete al armatei ruse împotriva orașului nord-estic ucrainean Sumî, în urma căruia au murit cel puțin 35 de oameni, inclusiv doi copii, și au fost răniți alți 117, scrie Kyiv Independent.

Duminică, armata invadatoare a lansat două rachete balistice împotriva orașului Sumî, lovind intenționat ținte civile în dimineața Floriilor, când mulți oameni celebrau această sărbătoare religioasă creștină care precede Paștele.

Atacul a avut loc la doar două zile după ce emisarul special al lui Trump pentru Rusia, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg penru a discuta cu privire la posibilele negocieri de pace.

Președintele interimar Ilie Bolojan a publicat un mesaj de susținere pentru Ucraina, pentru poporul ucrainean și pentru familiile celor uciși.

„Scene sfâșietoare astăzi în Sumî, în Duminica Floriilor, după ce rachete rusești au ucis civili nevinovați. Gândurile noastre sunt alături de poporul ucrainean și de familiile victimelor. Continuăm să sprijinim toate eforturile de a obține pacea și de a pune capăt acestor crime de război”, a scris președintele interimar al României, într-o postare pe Twitter.

„Guvernul României este solidar cu Ucraina. Transmitem condoleanţe familiilor victimelor oribilului atac cu rachete al Rusiei în Sumî, în această Duminică a Floriilor. Condamnăm cu fermitate această atrocitate”, a scris și prim-ministrul Ciolacu.

„Toată lumea știe asta: Războiul a fost inițiat doar de Rusia. Și astăzi e clar că Rusia de una singură alege să-l continue – fără să-i pese câtuși de puțin de viețile oamenilor, de legea internațională sau de eforturile diplomatice ale președintelui Trump”, a scris Emmanuel Macron, președintele Franței, pe Twitter.

Macron a cerut măsuri puternice pentru „a impune un armistițiu în războiul Rusiei”, adăugând și că Franța lucrează pentru acest obiectiv alături de aliații săi.

Premierul britanic, Keir Starmer, la rândul său, s-a declarat „îngrozit” de atacurile împotriva civililor.

„Președintele Zelenski și-a demonstrat angajamentul față de pace. Putin trebuie să fie de acord acum și să accepte un armistițiu deplin și imediat, fără condiții”, a scris Starmer pe Twitter.

Înalta reprezentantă europeană pentru politică externă și politici de securitate, Kaja Kallas, a scris pe aceeași rețea socială că ce a urmat după atacul rusesc a fost „sfâșietor” – oamenii s-au adunat pentru slujba de Florii și au fost loviți de rachete rusești.

„Un exemplu oribil care ilustrează intensitatea atacurilor rusești, în timp ce Ucraina a acceptat un armistițiu necondiționat”, a adăugat ea, referindu-se la faptul că guvernul de la Kiev a acceptat un armistițiu deplin de 30 de zile, după discuțiile mediate de SUA la Jeddah, pe 11 martie.

Și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus că atacul „reamintește în mod sumbru” de rolul de agresor al Rusiei în războiul deplin deschis împotriva Ucrainei.

„Contramăsuri puternice sunt urgente pentru a impune un armistițiu”, a scris Von der Leyen pe Twitter.

„Europa va continua să deschidă dialoguri cu partenerii noștri și să aplice presiunea puternică pe Rusia până ce această vărsare de sânge se încheie și o pace durabilă este obținută, cu respectarea condițiilor Ucrainei”, a spus ea.

Președintele Consiliului European și prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, au denunțat atacul împotriva Sumă drept „oribil și laș”.

„Condamn ferm această violență inacceptabilă care contrazice orice fel de angajament real față de pace și promovat de președintele Trump, susținut pe deplin de Italia, alături de Europa și de alți parteneri internaționali”, a spus Meloni într-un comunicat făcut public de ambasada italiană.

Meloni a spus că se angajează să lucreze cu aliații pentru a opri „această barbarie”.

Ambasadoarea europeană în Ucraina, Katarina Mathernova, a numit atacul lansat asupra enoriașilor drept „o crimă de război” și a spus că Europa „crește presiunea pe Rusia și susține Ucraina în toate modurile posibile”.

„Nimic nu mai pare să fie sfânt pentru ruși – nici bisericile, nici copiii ucraineni”, a adăugat ea.

Președintele finlandez, Alexander Stubb, a condamnat, de asemenea, Rusia pentru „masacrarea civililor nevinovați din Sumî” și a cerut noi sancțiuni împotriva regimului de la Kremlin.

„Rusia arată că nu are niciun fel de respect pentru legislația internațională și nici pentru cea umanitară”, a scris el pe Twitter.

