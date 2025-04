Atac sângeros în Sumî, în timpul slujbei de Florii: 21 de morți după ce rușii au bombardat centrul orașului

Rachete rusești au lovit orașul Sumî, din nord-estul Ucrainei, în timpul slujbei de Florii, provocând moartea a cel puțin 21 de persoane, au anunțat autoritățile locale, potrivit CNN.

„Mulți oameni au fost uciși astăzi în urma atacului cu rachete”, a declarat Artem Kobzar, primarul interimar al orașului Sumî, confirmând bilanțul victimelor.

Sumy. A terrorist strike by russia against a peaceful Ukrainian city.



This morning, russia launched a ballistic missile attack on the center of Sumy. Civilians were killed and injured. Sincere condolences to the families of those who became victims of this strike.



It happened… pic.twitter.com/ODL8qgcRMH