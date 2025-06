Jeff Bezos îşi amână nunta de la Veneţia din cauza protestelor. De ce sunt în stare localnicii pentru a-şi apăra oraşul

Mobilizarea împotriva nunții lui Jeff Bezos și a Laurei Sanchez este condusă de organizaţia "No Space for Bezos". Sursa foto: captura youtube/Antenna Tre

La mai puțin de două săptămâni distanță de ceea ce trebuia să fie nunta anului, Veneția se află în centrul unei furtuni. Super nunta lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și a jurnalistei Lauren Sanchez, programată inițial între 24 și 26 iunie, a fost amânată cu câteva zile, foarte probabil ceremonia şi petrecerile vor avea loc cel mai probabil între 26 și 28 iunie.

O amânare care, potrivit unor surse citate de publicaţia Vanity Fair, are cauze "logistice", dar care acum pare de fapt legată de tensiunile și protestele care se amplifică în oraș, conduse de organizaţia "No Space for Bezos".

› Vezi galeria foto ‹

Povestea a căpătat proporții care depășesc cu mult o simplă problemă organizațională. Nunta lui Bezos a devenit simbolul unei lupte între două viziuni opuse: pe de o parte, un oraș axat pe turismul de lux și elitele globale, de cealaltă parte, cetățeni și activiști care cer demnitate, drepturi și controlul asupra teritoriului.

Așadar, activiștii au "promis" demonstrații pașnice în ziua nunții: "Vom bloca canalele. Vom avea grijă să interceptăm tortul de nuntă, vom ataca și ne vom arunca în canal dacă va fi necesar", au spus ei.

Mobilizarea împotriva nunții lui Jeff Bezos și a Laurei Sanchez este condusă de organizaţia "No Space for Bezos", o rețea care reunește entități precum Laboratorio Morion, ANPI, Extinction Rebellion, Adl Cobas și alte mișcări locale. Zile întregi, orașul a fost plin de afișe cu sloganul lor. Bannerul care a stârnit cea mai mare agitație a apărut pe clopotnița bisericii San Giorgio Maggiore, de unde activiștii au lansat un mesaj clar: "Bezos nu este binevenit la Veneția".



Pentru activiști, sosirea magnatului american reprezintă încă o "colonizare" a Veneției, deja măcinată de turismul de masă, privatizarea spațiilor publice și tensiunile majore legate de locuințe. Prezența anunțată a cinci super-iahturi care ar trebui să ocupe o mare parte din țărmurile orașului, petreceri exclusiviste în diverse locuri din oraș, precum Scuola Grande della Misericordia, Lido și Madonna dell'Orto, este resimțită ca o asaltare a orașului.

Activiştii indignaţi pentru asaltarea oraşului şi exploatarea unei zone deja fragile au declarat pentru presa din Italia:

"Ceea ce vrem să facem este să blocăm şi să îi interzicem accesul lui Bezos la Chiesa della Misericordia unde va merge în ziua nunţii sale pentru că nu putem accepta ca întregul oraş să fie complet vândută şi privatizată".

"Noi nu vrem să mâncăm firimiturile pe care ni le lasă această persoană care pe de altă parte s-a îmbogăţit pe spatele şi pe sărăcia noastră. Noi avem o demnitate şi demnitatea noastră e făcută din case sigure şi din locuri de muncă sigure. Toate aceste lucruri pe care nici primarul nici Bezos nu ni le dau".

"Nu suntem împotriva căsătoriei, ci împotriva aroganței cu care acest "domn tehno-feudal" se mișcă ca și cum ar fi acasă", a declarat Tommaso Cacciari, unul dintre purtătorii de cuvânt ai comitetului. "Cu siguranță vor cădea niște oase de la banchetul Regelui Soare care vor fi tentante pentru cineva, dar vrem să apărăm demnitatea Veneției, care nu poate fi fundalul unei persoane care exploatează muncitorii, îl susține pe Trump și ocupă efectiv orașul."

Instituțiile locale, de la primarul Luigi Brugnaro până la președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, au făcut front comun împotriva protestelor. Primarul Veneţiei a spus că îi este rușine de activiștii care sunt doar "o mică minoritate care vrea doar să fie remarcată", apărând prezența lui Bezos, care "dă de lucru la peste un milion de oameni".

Cuvintele primarului au aprins și mai mult spiritele. "Noi suntem cei cărora le este rușine de el, de un primar cerșetor care, în loc să apere orașul, îl vinde", a reiterat Cacciari. "Protestul nostru va fi pașnic, fără nicio violență, dar el își va aminti de asta".