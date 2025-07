„Nimic util nu a ieșit vreodată din gura lui”. Rutte îl ironizează pe Lavrov pentru declarațiile despre NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a ironizat miercuri pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, spunând că „nimic util nu a ieșit vreodată din gura lui Lavrov”.

Declarația lui Rutte a fost o reacție la comentariile recente ale șefului diplomației ruse, care sugerase că noul obiectiv al NATO - alocarea a 5% din PIB pentru apărare - ar putea duce la prăbușirea Alianței din interior, scrie Kyiv Post.

„Să fim serioși, este vorba despre Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei... cred că de la nașterea lui Iisus Hristos încoace. Și de atunci, nu cred că a rostit ceva cu adevărat util”, a spus Rutte în interviu, adăugând: „Așa că nu are rost să-i acordăm prea multă atenție domnului Lavrov”.

"Lavrov is the foreign minister of Russia, I think, since the birth of Jesus Christ. And since then, nothing, anything useful came out of his mouth. So let's not pay too much attention to Mr. Lavrov." pic.twitter.com/wLooJ6ruXm