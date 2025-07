Coșmarul experienței de "mângâiere a unui câine". 40 de Golden Retriever erau ținuți într-o casă și ajungeau să se ucidă pentru apă

40 de Golden Retriever erau ținuți într-o casă și ajungeau să se ucidă pentru apă. FOTO: Profimedia Images

Nicolas St James, fondatorul atracției turistice „Golden Retriever Experience” din Somerset, Marea Britanie, a primit interdicție de a mai deține câini pentru o perioadă de 10 ani, după ce mai mulți câini au fost găsiți cu răni grave, iar doi dintre ei au murit după ce au ajuns să se bată pentru un strop de apă scrie BBC.

Vizitatorii plăteau pentru a merge la ferma din Somerset (lângă Minehead, Marea Britanie) unde puteau interacționa direct cu câinii: îi mângâiau, se jucau cu ei și petreceau timp în aer liber alături de zeci de retrieveri. Popularitatea online a apărut ulterior, odată cu clipurile postate de vizitatori sau de organizatori, care au devenit virale pe rețelele sociale.

St James atrăsese milioane de vizualizări pe rețelele sociale cu această experiență aparent idilică.

Totuși, în mai 2024, consiliul local din Somerset i-a revocat licența, în urma unei anchete comune a poliției și organizației RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Autoritățile au descoperit condiții insalubre, supraaglomerare extremă, lipsă de apă potabilă și neglijență gravă în ceea ce privește îngrijirea animalelor.

Câini ținuți în bucătărie și dormitor, în mizerie și stres

În instanță, s-a prezentat faptul că 20 de câini trăiau într-o bucătărie îngustă cu podea de beton, iar alți 20 erau înghesuiți într-un dormitor. Spațiul redus, lipsa apei și a unei igiene de bază au dus la lupte violente între câini. Unii aveau răni grave, iar doi au murit din cauza mușcăturilor.

Un câine a rămas fără organele genitale în urma unei lupte. Un veterinar local a confirmat că a tratat în repetate rânduri câini răniți din acel adăpost.

RSPCA a declarat că unii dintre câini aveau urme că erau bătuți.

Pe 19 iunie 2025, Nicolas St James și-a recunoscut vinovăția pentru acuzațiile de cruzime împotriva animalelor. La începutul lunii iulie, Tribunalul Magistraturii din North Somerset, Weston-super-Mare, l-a condamnat la 18 săptămâni de închisoare cu suspendare pentru un an, 200 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 5.000 de lire sterline.

Judecătoarea districtuală Brereton a criticat dur atitudinea acestuia, spunând că aceasta „se apropia de aroganță” și că nu a luat nicio măsură de îmbunătățire a condițiilor, în ciuda celor patru avertismente primite. „Singura sa preocupare a fost pierderea veniturilor proprii”, a spus ea.

St James a recunoscut în fața instanței că nu a oferit suficient spațiu, igienă, liniște sau apă, dar a refuzat să își asume responsabilitatea pentru hrană, îngrijire și securitatea animalelor.

După retragerea licenței, toți câinii au fost salvați de RSPCA și duși în centre de îngrijire, în special în Cornwall. Ulterior, majoritatea au fost adoptați sau plasați în familii temporare.

Bridget Dobinson, din Devon, a adoptat-o pe Molly, una dintre cățelușele Golden Retriever salvate. „Când a venit la noi, Molly era complet închisă în sine. Nu mergea dintr-o cameră în alta, nu voia să se urce în pat. Acum, după un an, se urcă singură în pat seara, dar tot se teme de zgomote, mișcări rapide sau obiecte pe care le țin în mână. Totuși, e o cățelușă extrem de iubitoare”, a povestit Bridget.