Arheologii au descoperit o „autostradă” veche de 2.200 de ani, construită în timpul primul imperiu chinez

1 minut de citit Publicat la 13:20 30 Dec 2025 Modificat la 13:20 30 Dec 2025

Noua porțiune descoperită confirmă relatările istorice despre existența acestui drum / sursă foto: Getty Images

Arheologii chinezi au descoperit recent o „autostradă” din Antichitate. Segmentul descoperit are aproximativ 13 kilometri și face parte dintr-o șosea uriașă construită în urmă cu peste 2.200 de ani, menită să lege centrul Chinei de zonele de frontieră ale primului imperiu chinez.

Noua porțiune descoperită confirmă relatările istorice despre existența acestui drum.

De asemenea, arheologii au descoperit că, odinioară, drumul se întindea pe aproape 900 de kilometri în nordul Chinei.

Studiul a început anul trecut de către specialiștii de la Institutul pentru Protecția și Cercetarea Patrimoniului Cultural din Yulin, provincia Shaanxi, iar descoperirea a fost anunțată în data de 9 decembrie 2025, scrie Indian Express.

„Str ămoșul autostrăzilor lumii”

Documentele istorice arată că drumul a fost construit la ordinul primului împărat al Chinei, Qin Shi Huang, și a fost finalizat în doar cinci ani - o realizare impresionantă pentru acea perioadă.

Drumul a fost construit pentru a permite deplasarea rapidă a armatei și a proviziilor între capitala Xianyang (în actuala provincie Shaanxi) și Jiuyuan, o zonă care astăzi se află în Mongolia Interioară, pentru a apăra imperiul de atacurile triburilor nomade Xiongnu.

Cu o lățime de aproximativ 40 de metri, comparabilă cu o șosea modernă cu patru benzi, drumul a fost construit cu tehnici avansate pentru vremea respectivă.

Arheologii au mai descoperit pasaje drepte săpate în teren, pante consolidate cu pământ bătut, suprafețe de rulare compactate și văi umplute artificial pentru a păstra traseul cât mai drept.

În apropiere, arheologii au descoperit și un mic sit auxiliar despre care se crede că a funcționat ca o stație de releu.

„Drumul Drept Qin este al doilea cel mai mare proiect de apărare națională din China antică, după Marele Zid”, potrivit China Cultural Heritage News , o publicație afiliată Administrației Patrimoniului Cultural Național.

Publicația l-a descris drept „strămoșul autostrăzilor lumii”.