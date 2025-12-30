Un sat cu doar 20 de locuitori a câștigat 4 milioane de euro la loteria de Crăciun. Localitatea fusese devastată de incendii

Premiul nu este unul individual, ci aparține întregului sat. Foto: Profimedia Images

Locuitorii din Manzaneda de Cabrera, un mic sat din provincia León, au primit pe 22 decembrie o veste care a umplut comunitatea de emoție. Numărul 79.432 a câștigat El Gordo, marele premiu al Loteriei de Crăciun din Spania, în valoare de 4 milioane de euro pe serie. Asta ar urma să schimbe radical viața celor aproximativ 20 de locuitori ai satului, potrivit noticiastrabajo.huffingtonpost.es.

Laura, o localnică, a fost cea care a exprimat bucuria tuturor după ce s-a aflat că biletul jucat de întreaga comunitate a fost câștigător. Aceasta a povestit, vizibil emoționată, momentul în care a aflat că norocul a ajuns în Manzaneda de Cabrera: „Pur și simplu nu mai am aer”, a spus ea.

Femeia a subliniat că premiul nu este unul individual, ci aparține întregului sat: „Suntem din Manzaneda de Cabrera, León, și acest bilet l-am avut cu toții… După vara îngrozitoare pe care am trăit-o din cauza incendiilor, a fost ceva cumplit. Sunt extrem de emoționată, încă nu-mi vine să cred”.

O gură de aer după incendiile care au lovit regiunea León

Laura a mai povestit că ea și soțul ei erau la muncă în momentul în care au primit vestea și primul gând a fost să-și sune șefa „să vadă dacă își poate lua liber în ziua respectivă”. La finalul interviului, realizatorii i-au amintit că, după plata impozitelor, din marele premiu îi vor rămâne aproximativ 328.000 de euro. Reacția ei a fost pe măsură: „Doamne… eu stau în chirie. Nu aveți idee ce înseamnă asta pentru mine”.

Premiul El Gordo a fost împărțit în mai multe localități, printre care La Bañeza, Villablino și La Pola de Gordón, dar și în Madrid. Primele două orașe din León au fost, de asemenea, grav afectate de incendiile de vegetație din această vară, care au mistuit peste 350.000 de hectare.

În Villablino, incendiul din Orallo a provocat moartea a două persoane, evacuarea a mii de oameni și a distrus zone de mare valoare naturală, precum Las Médulas, Sierra de la Culebra și Picos de Europa. În La Bañeza, una dintre localitățile cele mai afectate de foc, au fost vândute 117 serii din cele 198 ale numărului câștigător.