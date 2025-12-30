Sfârșit istoric după 400 de ani de tradiție: Poșta daneză a livrat azi ultima scrisoare. Era digitală a închis toate cutiile poștale

Toate cutiile poștale au fost desființate, în Danemarca. Sursa foto: Getty Images

Lângă liniile de cale ferată ale gării din Copenhaga, chiar în inima capitalei daneze, se află o clădire din cărămidă roșie, cu o fațadă ornamentată și o cupolă placată cu cupru, care capătă treptat o nuanță verde. Când a fost inaugurată în 1912, ca sediu central al poștei, măreția sa reflecta expansiunea rapidă a serviciilor poștale și telegrafice care traversau Danemarca, conectându-i pe danezi între ei. Puțin peste un secol mai târziu, clădirea — devenită acum un hotel de lux — domină un oraș și o țară în care serviciul poștal nu mai livrează scrisori.

Serviciul poștal de stat al Danemarcei, PostNord, livrează astăzi, 30 decembrie 2025, ultima scrisoare din istoria sa, punând capăt unei activități de 400 de ani, pe fondul erei digitale, potrivit CNN. Astfel, Danemarca devine prima țară din lume care decide că poșta clasică nu mai este nici esențială, nici viabilă din punct de vedere economic.

Declinul rapid al unui serviciu poștal național este o poveste familiară și în alte părți ale lumii occidentale, pe măsură ce ne bazăm tot mai mult pe mijloace digitale de comunicare.

În 2024, serviciul poștal danez a livrat cu peste 90% mai puține scrisori decât în anul 2000. Serviciul Poștal al Statelor Unite a livrat cu 50% mai puțină corespondență în 2024 față de 2006.

Pe măsură ce corespondența noastră s-a mutat în mare parte online — transformându-se în mesaje WhatsApp, apeluri video sau schimburi de meme-uri — comunicarea și limbajul nostru s-au schimbat și ele.

Scrisorile în sine „își vor schimba statutul”, ajungând să reprezinte adesea mesaje mai intime decât cele digitale, a spus Dirk van Miert, profesor la Institutul Huygens din Olanda, specializat în rețelele de cunoaștere din epoca modernă timpurie.

Rețelele de cunoaștere facilitate timp de secole de scrisori nu fac decât „să se extindă” în forma lor online, accelerând accesul la informație, dar și răspândirea dezinformării, a explicat el pentru CNN.

Țara fără cutii poștale

PostNord a început să elimine cele 1.500 de cutii poștale din Danemarca încă din luna iunie. Când acestea au fost scoase la vânzare pentru strângere de fonduri caritabile, pe 10 decembrie, sute de mii de danezi au încercat să cumpere una. Prețul a fost de 2.000 sau 1.500 de coroane daneze, în funcție de gradul de uzură.

În loc să trimită scrisori prin poștă, danezii vor trebui acum să le lase la chioșcuri din magazine, de unde vor fi transportate de compania privată DAO, atât în țară, cât și în străinătate.

PostNord va continua însă livrarea de colete, deoarece cumpărăturile online rămân foarte populare.

Danemarca este una dintre cele mai digitalizate țări din lume. Chiar și sectorul public utilizează mai multe platforme online, reducând la minimum corespondența fizică și dependența de serviciile poștale.

„Comerțul online și livrarea de colete depășesc cu mult poșta tradițională”

„Aproape fiecare danez este complet digital, ceea ce înseamnă că scrisorile fizice nu mai au același rol ca înainte”, a declarat Andreas Brethvad, purtător de cuvânt al PostNord. „Majoritatea comunicărilor ajung acum în căsuțele noastre poștale electronice, iar realitatea de azi este că comerțul online și livrarea de colete depășesc cu mult poșta tradițională.”

Totuși, nevoia de corespondență fizică persistă în lume, chiar dacă este redusă. Aproape 2,6 miliarde de oameni sunt încă offline, potrivit Uniunii Poștale Universale, afiliată ONU, iar multe alte persoane nu au acces digital real din cauza lipsei dispozitivelor, a acoperirii slabe sau a competențelor digitale limitate.

Chiar și în Danemarca, unele grupuri — precum persoanele vârstnice — pot fi afectate negativ de aceste schimbări, avertizează organizațiile de profil.

„Pentru noi este foarte ușor să ne accesăm corespondența pe telefon sau pe un site… dar am uitat să oferim aceleași posibilități celor care nu sunt digitalizați”, a spus Marlene Rishoej Cordes, reprezentantă a Asociației DaneAge.

„Peste cinci ani va trebui să-i explic unui copil de cinci ani ce era o cutie poștală”

Scrisoarea a mai trecut prin transformări de-a lungul istoriei, atât ca suport, cât și ca stil — de la papirus și tăblițe de ceară, la hârtie, pergament și, în prezent, dispozitive electronice.

Astăzi, scrisorile evocă un sentiment de nostalgie și o permanență pe care tehnologia nu o poate reproduce complet. Cu toate acestea, comunicarea digitală a găsit modalități de a compensa lipsa atingerii personale, prin emoji-uri, GIF-uri și alte elemente vizuale.

„Suntem oameni și, la final, vom folosi orice canal avem pentru a comunica bogăția emoțiilor noastre”, a concluzionat o cercetătoare.

Dispariția scrisorii clasice deja stârnește nostalgie în Danemarca.

„Priviți atent imaginea aceasta”, a scris un utilizator danez pe X, alături de o fotografie cu o cutie poștală. „Peste cinci ani va trebui să-i explic unui copil de cinci ani ce era o cutie poștală pe vremuri.”