Incendiu într-un tren din Italia. Mai mulţi români aflaţi în vagonul în flăcări povestesc coşmarul prin care au trecut

Trenul de pe ruta Napoli-Sorrento s-a oprit din cauza unui incendiu izbucnit pe acoperișul unui vagon. Sursa foto: captura video amator

Un incendiu de proporţii a izbucnit luni într-un tren din Italia, pe ruta Napoli-Sorrento.

Conform presei din Italia, trenul s-a oprit din cauza unui incendiu izbucnit pe acoperișul unui vagon. Pasagerii forțați să coboare pe șine au început să filmeze, iar filmuleţele au devenit imediat virale pe rețelele sociale. Martorii care le-au postat au descris momentele de teroare pe care le-au trăit, dar şi că printre oameni ar fi și răniți.

Martorii spun că doar în câteva momente vagonul s-a umplut de fum. La faţa locului au sosit mai multe ambulanţe.

Printre călători se află şi doi români care au povestit coşmarul prin care au trecut şi faptul că au văzut persoane rănite de flăcări. Deocamdată oficial nu există informaţii dacă există persoane rănite.

Ilinca Marcu, românca aflată în vagonul care a luat foc a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN momentele de panică din tren: "Eram in tren, mergeam spre Pompei si deodată am auzit niște pietre, auzeam ca şi cum cad pietre peste tren si au apărut niște scântei foarte puternice. Două secunde au durat scânteile şi a căzut bateria trenului foarte aproape de noi şi a fost o mică explozie, a început să iasă fum, foc, oamenii au început să se panicheze. Trenul nu oprea, asta mi s-a părut cel mai rău lucru că nu se oprea trenul, strigam cu toții: Stop the train, stop the train. Am început să spargem geamurile şi până la urmă s-a oprit trenul în apropierea unei stații şi am reușit să coborâm cu toții. Au fost oameni care au avut picioarele puțin arse, dar nu s-a întâmplat niciun deces, nicio victima foarte grav rănită."

Din primele cercetări se pare că incendiul ar fi pornit de la sistemul de aer condiţionat al trenului.

Presa din Italia subliniază faptul că pe această rută au mai existat incendii, pentru că trenurile care merg în această zonă sunt vechi şi nu sunt întreţinute corspunzător.