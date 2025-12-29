Misterul girafelor dispărute de la Zoo. Se oferă recompensă de 50.000 euro pentru găsirea lor, dar unii spun că ele nu există

Actrița Alicia Silverstone oferă o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații care să ducă la recuperarea puilor de girafă dispăruţi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Autoritățile din Virginia, forțele de ordine şi anchetatori privați angajați de grupurile pentru drepturile animalelor caută doi pui de girafă care s-au născut acum 8 luni într-o grădină zoologică de lângă Parcul de Stat Natural Bridge, în Virginia, SUA. Aceştia au dispărut, deşi conform ultimei versiuni a grădinii zoologice, nici măcar nu au existat vreodată, iar în jurul lor domină un mister care a captivat întreaga Americă.

Ba mai mult, Alicia Silverstone, de trei ori câștigătoare a premiului MTV, și-a anunțat intenția de a se alătura PETA (People for Ethical Treatment of Animals, una dintre cele mai importante organizații americane și internaționale pentru drepturile animalelor) în lupta pentru găsirea și salvarea a celor doi pui de girafă, oferind o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații care să ducă la recuperarea lor, relatează Corriere della Sera.

Proprietara grădinii zoologice, Gretchen Mogensen, în vârstă de 42 de ani şi fiica bărbatului care a fondat grădina zoologică în 1972, a ales să fie arestată în loc să dezvăluie locul unde se află girafele. Gestul ei a transformat-o într-un simbol al luptei împotriva presupuselor abuzuri guvernamentale și a zelului excesiv care împiedică cetățenii să își exercite libera inițiativă privată.

Însă grădina zoologică a ajuns în vizorul anchetatorilor nu doar pentru dispariţia celor doi pui de girafă, ci pentru acuzațiile de maltratare a animalelor adăpostite acolo, care, potrivit Unității pentru Drepturile Animalelor din cadrul Procurorului General din Virginia , Jason S. Miyares, nu erau îngrijite corespunzător, atât în ​​ceea ce privește spațiul, cât și hrana. Povestea celor doi pui de girafă dispăruți este doar culmea unei dispute juridice care a început în 2023 și care a devenit publică datorită, în parte, unor activiști pentru drepturile animalelor care s-au infiltrat în operațiune, fiind angajați ca îngrijitori de animale și ale căror mărturii au fost incluse în probatoriu.

Avocații lui Mogensen susțin acum că nu există dovezi că aceste două nașteri au avut loc cu adevărat. Medicii veterinari care au fost consultaţi de Procurorul General sunt însă convinși de existenţa celor doi pui. În urma anchetei privind presupusul abuz, Procurorul General a dispus confiscarea mai multor animale din grădina zoologică, aproximativ o sută din cele 500 de animale înregistrate, aproape toate specii exotice care necesită îngrijire și medii adecvate, din cauza condițiilor de adăpostire necorespunzătoare.

Multe dintre ele fuseseră transferate în altă parte, dar cele patru girafe de la Grădina Zoologică Natural Bridge au rămas acolo, din cauza dificultății de a găsi imediat un adăpost alternativ adecvat pentru ele. Au fost confiscate din motive legale, dar predate proprietarilor lor, așa cum se întâmplă adesea în cazuri similare, în care este vorba despre dublul rol de suspect și custode judiciar.

În acea perioadă, se presupune că cele două femele au rămas însărcinate, dar când s-au găsit noi adăposturi pentru girafe și autoritățile au sosit pentru a prelua custodia animalelor și a celor doi pui ai lor, nu au mai fost găsite. Medicii veterinari au observat că uterele celor două mame prezentau semne ale unei posibile nașteri, inclusiv urme de placentă, dar această afirmație este contestată de avocații grădinii zoologice, care susțin că nu au fost respectate protocoalele adecvate. Singurul fapt cert, în orice caz, este că girafele şi puii lor lipsesc.