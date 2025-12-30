Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din judeţul Argeş. Sursa foto: ISU

Pompierii au intervenit, marţi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din localitatea Curteanca, în judeţul Argeş. Focul se manifestă pe aproximativ 500 de metri pătraţi, informează ISU. Au ars şi câteva utilaje de producţie.

Opt echipaje de pompieri cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină. La sosirea forțelor de intervenție, construcția ardea generalizat, pe o suprafață de aproximativ 500 mp.

În urma producerii evenimentului, sunt afectate și utilajele de producție din interiorul halei. Până la acest moment, nu au fost identificate victime. Misiunea este în dinamică.

”Opt echipaje de pompieri cu şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoeşti, satul Curteanca, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală”, a transmis ISU Argeş.