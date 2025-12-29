Un mire a ajuns cu arsuri la spital după ce artificiile de pe tort au provocat un incendiu puternic. În sală erau 200 de invitați

Articficiile de pe tortul de nuntă au provocat o flamă, care a declanșat un incendiu imens. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Tragedie la o nuntă din localitatea Ariano Irpino, în provincia Avellino, Italia, unde mirele a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi, după ce artificiile de pe tort au provocat o flamă care a dus la un incendiu puternic.

Flăcările au cuprins în câteva minute încăperea în care se adunaseră mirii și aproximativ două sute de invitați. Din fericire, toată lumea a reușit să părăsească locația la timp, ajutată de personalul hotelului, relatează La Stampa.

Incidentul a fost surprins de participanţii la nuntă care filmau momentul tortului.

Au urmat ţipete, panică şi toţi cei prezenţi au început să fugă spre ieşire, în timp ce flăcările au distrus complet holul hotelului. Nici măcar nu a fost timp să se folosească stingătoarele, pentru că scânteile de la tort au ajuns imediat la tavanul fals și la perdele, alimentând rapid incendiul. Serviciile de urgență au fost imediat alertate, iar la faţa locului au ajuns ambulanțe, pompieri și carabinieri.

Doar mirele a avut cel mai mult de suferit, fiind cel mai aproape de artificiile plasate pe tort, care au alimentat flăcările. A fost dus de urgenţă la spitalul Ariano Frangipane-Bellizzi din apropiere, unde medicii de la camera de gardă i-au diagnosticat arsuri de gradul doi la cap și la mâna stângă. Bărbatul se află în stare stabilă şi a fost externat în aceeași noapte.

Mireasa nu a fost rănită. Alți invitați au primit asistență medicală în ambulanțele aflate în fața restaurantului.

Intervenţia pompierilor a fost una dificilă, pentru că flăcările care s-au extins rapid, iar pagubele au fost semnificative. Carabinierii unității mobile și operative din Ariano Irpino investighează incendiul şi cauzele care au dus la incident. Proprietarii hotelului unde avea loc nunta sunt deosebit de șocați, deoarece așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, deşi au mulţi ani de activitate.