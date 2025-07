SUA au amplasat arme nucleare pe teritoriul Marii Britanii, pentru prima dată din 2008

Pentru prima dată din 2008, cel puțin, armele nucleare americane au fost desfășurate pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, scrie publicația UK Defense Journal.

Aceasta invocă mai multe surse, potrivit cărora bombe nucleare gravitaționale B61-12 au fost transferate săptămâna trecută la baza Royal Air Force Lakenheath din Suffolk.

Bombele americane ar fi fost transportate cu avionul de la Centrul de Arme Nucleare al Forțelor Aeriene Americane, situat la Baza Aeriană Kirtland din New Mexico.

Ele au ajuns la o facilitate de depozitare securizată, recent construită în Marea Britanie.

Departamentul Apărării al SUA nu a confirmat public această mișcare.

Ministerul britanic al Apărării nu comentează în mod uzual prezența sau absența armelor nucleare în anumite locații.

B61-12 este o bombă nucleară tactică modernizată, cu randament redus și putere variabilă, care beneficiază de ghidare de precizie.

Este proiectată pentru a fi compatibilă cu o serie de platforme de lansare, inclusiv avioanele F-35A Lightning II.

Unitatea de Vânătoare 48 de la RAF Lakenheath operează atât Escadrila 493, cât și Escadrila 495, care zboară cu aparate F-35A, notează UK Defense Journal.

