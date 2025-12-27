Europa intră serios pe piața criptomonedelor. Care sunt țările care investesc cel mai mult

3 minute de citit Publicat la 09:08 27 Dec 2025 Modificat la 09:13 27 Dec 2025

Potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene, 9% dintre adulții din zona euro dețineau cripto-active în 2024. sursa foto: Getty

Piața criptomonedelor a avut un an dificil în 2025, marcând inclusiv o vânzare masivă după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în octombrie cu noi tarife pentru China. Privind însă tendințele pe termen mai lung, deținerea acestor active este în creștere în Europa. Peste 90% dintre persoanele cu vârsta de peste 18 ani din marile economii europene au auzit de cripto-active sau criptomonede, scrie Euronews.

Aceasta este concluzia raportului „Web3 Industry in France and Europe”, realizat de Adan pe baza datelor de la începutul lui 2025.

Chiar dacă în 2025 valoarea criptomonedelor a fluctuat, proprietatea asupra acestor active este în creștere constantă în Europa. Potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene, 9% dintre adulții din zona euro dețineau cripto-active în 2024.

Dintre cele 20 de țări din zona euro, procentul variază de la 6% în Țările de Jos și Germania, până la 15% în Slovenia, deși diferențele dintre state sunt, în general, moderate. După Slovenia, în clasament urmează Grecia, apoi Irlanda, Croația, Cipru, Lituania și Austria, care împart următoarea poziție.

De ce diferă țările între ele

„Diferențele dintre țări în privința procentului deținătorilor sunt, de obicei, determinate de o combinație între nivelul de adopție digitală, apetitul pentru risc și structura locală a pieței”, a declarat pentru Euronews Business James Sullivan, director de risc și conformitate la BCB Group.

„Țările cu un grad ridicat de inovație financiară și cu o bază de investitori mai tineri – în general dominată de bărbați – tind să fie fruntașe”, a spus el.

El a subliniat și că factorii economici și de reglementare locali sunt esențiali. În piețele unde opțiunile tradiționale de investiții sunt limitate, cripto poate fi folosit în scop speculativ, iar campaniile de informare puternice, precum cele din Italia, pot crește nivelul de adopție.

Marea Britanie, deși nu se află în zona euro, continuă să înregistreze volume ridicate de tranzacționare, situându-se pe locul al treilea la nivel global după SUA și India în 2024, potrivit lui Sullivan.

Deținerea de cripto-active a crescut în aproape toate țările din zona euro între 2022 și 2024. Țările de Jos au fost singura excepție, procentul rămânând același, iar pentru Croația nu există date în 2022. La nivelul zonei euro, procentul a crescut de la 4% în 2022 la 9% în 2024.

Grecia și Lituania au înregistrat cele mai mari salturi, câte 10 puncte procentuale fiecare. Cipru, Belgia, Irlanda, Austria, Slovacia, Slovenia, Portugalia și Italia au avut, la rândul lor, creșteri de cel puțin 7 puncte.

James Sullivan spune că această creștere semnificativă confirmă faptul că interesul consumatorilor europeni este în creștere, iar „iarna cripto” pare deja o amintire îndepărtată.

„Această încredere în creștere este atribuită revenirii ciclice a impulsului global al pieței, dar, în mod esențial, și protecției consumatorului oferite de reglementarea MiCA”, a declarat el pentru Euronews Business.

Regulamentul MiCA introduce reguli unice pentru piața cripto în UE, acoperind active care nu sunt încă reglementate de legislația financiară existentă.

„MiCA transmite semnalul că UE recunoaște sectorul ca fiind mainstream, ceea ce generează încredere și atrage investitori noi, care până acum ezitau”, a spus el.

Cumpărate în principal ca investiție

Investiția este, de departe, principalul motiv pentru care oamenii folosesc cripto. În zona euro, 64% dintre deținători spun că le folosesc drept investiții, în timp ce doar 16% le folosesc pentru plăți. Alți 19% folosesc criptomonedele în ambele scopuri.

Cel mai mare procent de persoane care utilizează cripto în principal ca investiție se înregistrează în Țările de Jos (90%) și Germania (82%), deși ambele țări se numără printre cele cu cele mai scăzute rate de deținere din zona euro. Franța are cel mai mare procent de utilizare pentru plăți (25%).

„Piața cripto rămâne speculativă”

Sullivan a remarcat că diferența dintre utilizarea în scop investițional și în scop de plată arată că piața cripto rămâne covârșitor speculativă și orientată spre investiții.

„Deși criptomonedele, în special stablecoin-urile, oferă beneficii tranzacționale clare, utilizarea lor ca bani de zi cu zi este încă relativ limitată și se situează mult în urma metodelor tradiționale, precum cardurile și numerarul”, a spus el.

El a subliniat că, în ciuda adoptării semnificative la nivel instituțional, majoritatea consumatorilor europeni nu folosesc cripto pentru tranzacții zilnice.

„Trecerea pe termen lung către utilitate va depinde în mare măsură de succesul MiCA în reglementarea stablecoin-urilor denominate în euro și integrarea lor în infrastructurile de plăți existente, o provocare care rămâne un obiectiv central pentru BCE”, a adăugat Sullivan.