Vremea extremă face ravagii în România: Copaci și stâlpi doborâți de vânt. Urmează zile cu viscol, ninsori și polei

Publicat la 08:39 27 Dec 2025 Modificat la 08:40 27 Dec 2025

O furtună puternică a făcut ravagii pe Valea Prahovei. Foto: Antena 3 CNN/Salvamont

O furtună puternică a făcut ravagii pe Valea Prahovei. Vântul a doborât mai mulți arbori la Sinaia. Unul dintre copaci a căzut direct peste o mașină în care erau trei persoane.

Din fericire nimeni nu a fost rănit. La scurt timp şi un stâlp din beton s-a prăbuşit şi a disturs cablurile de electricitate. Întreaga zonă a rămas în beznă.

Alte maşini au ajuns în parapetul de protecţie al drumului. Echipajele de intervenţie au fost mobilizae de urgenţă. Pe DN1, între Predeal și Brașov, ambele benzi de coborâre au fost de asemnea blocate.

Meteorologii au actualizat prognozele și anunță mai multe zile de vreme severă, cu viscol, ninsori și polei în multe zone din țară. Vor fi temperaturi mai scăzute, iar mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.

În zonele montane ninge, iar stratul de zăpadă a crescut considerabil. Din această cauză salvamontiştii recomandă evitarea deplasărilor.

Pe crestele munţilor, vântul a suflat cu rafale de până la 140 km/h, iar stratul de zăpadă depăşeşte jumătate de metru.

Cod galben de vânt în 23 de județe. Zăpadă viscolită la munte

Un număr de 23 de judeţe se vor afla, sâmbătă, sub atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei şi pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă.

Până la ora 16:00, Codul galben vizează integral judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi Mehedinţi şi, parţial, Constanţa, Tulcea, Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Braşov, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Covasna, Buzău, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Sâmbătă după-amiaza, Codul galben de vânt se va restrânge şi va viza judeţele Mehedinţi, Suceava şi Botoşani, integral, şi, Harghita, Neamţ, Bacău, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Gorj şi Caraş Severin, parţial.

Până duminică la ora 2:00, vântul va avea intensificări în nordul Moldovei şi în vestul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă.