Rusia a atacat masiv cu rachete hipersonice Ucraina înainte de întâlnirea dintre Trump-Zelenski: "Explozii în capitală. Staţi în casă"

Cel puţin cinci oameni au fost răniţi la Kiev în urma bombardamentului de noaptea trecută lansat de armata rusă. Sursa foto: Getty Images

Mai multe serii de explozii puternice au fost auzite la Kiev în noaptea de vineri spre sâmbătă, a relatat o jurnalistă a agenţiei France Presse (AFP), autorităţile indicând că Ucraina este ameninţată de rachete ruseşti, potrivit Agerpres. În urma atacului masiv cu rachete al armatei Rusiei, cinci oameni au fost răniţi, a transmis publicaţia The Kyiv Independent. Bombardamentul vine în contextul în care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească cu liderul american, Donald Trump, duminică, în Florida.

Întregul teritoriu ucrainean a fost sub alertă de raid aerian noapta trecută, la scurt timp după ora locală 02:00 (00:00 GMT), potrivit unei hărţi publicate de autorităţi. Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinzhal, rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei, a relatat The Kyiv Independent.

O jurnalistă a AFP a auzit explozii puternice în jurul orei 01:30 (vineri, 23:30 GMT) şi din nou o jumătate de oră mai târziu.

"Explozii în capitală. Apărarea aeriană este în acţiune. Rămâneţi în adăposturi!", a scris primarul Vitali Kliciko pe Telegram.

"Vă rugăm să staţi în casă! Inamicul atacă capitala", a declarat la rândul său şeful administraţiei militare a Kievului, Timur Tkacenko.

Cel puțin cinci persoane au fost rănite la Kiev în timpul bombardamentelor, a declarat edilul Vitali Klitschko în dimineața zilei de 27 decembrie. Iar un incendiu a fost anunţat în districtul Holosiivskyi al orașului, în timp ce resturi au căzut în districtele Obolonskyi și Desnianskyi.

Forţele aeriene ucrainene au raportat pe reţele sale sociale mişcări de drone şi rachete deasupra mai multor regiuni ucrainene, inclusiv a Kievului.

Bombardamentul cu rachete hipersonice Kinzhal, care sunt unele dintre cele mai temute rachete din arsenalul Moscovei, are loc cu o zi înainte de călătoria preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în Florida, unde se va întâlnic cu liderul american, Donald Trump.

La aproape patru ani de la lansarea ofensivei la scară largă de către Rusia, discuţiile în vederea rezolvării conflictului s-au accelerat în ultimele săptămâni, în urma prezentării unui plan dezvăluit de Donald Trump.

În timp ce acest document a fost iniţial considerat de ucraineni şi europeni ca fiind prea favorabil Moscovei, Volodimir Zelenski a prezentat o versiune revizuită săptămâna aceasta. Acest ultim plan prevede îngheţarea liniei frontului actuale, fără a oferi o soluţie imediată la revendicările teritoriale ale Rusiei, care ocupă peste 19% din Ucraina.