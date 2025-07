Președintele CNAS: Medicii de familie vor fi plătiți în funcție de munca depusă, nu doar de câți pacienți au

El a subliniat că veniturile medicilor de familie nu vor scădea decât în cazul celor care vor avea peste 4.500 de pacienț / Foto: Getty Images

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a declarat că Executivul intenționează prin măsurile privind reforma sistemului de sănătate să crească nivelul de decontare a serviciilor medicale efectuate de medicii de familie în detrimentul plății per capita către aceștia.

„În ceea ce privește asistența medicală primară, în momentul de față există o combinație, un mix de plată, plata per capita și plata per serviciu în ceea ce privește decontul medicilor de familie, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl realizează. În prezent, 35% din sumele decontate medicilor de familie sunt în plata per capita și 65% sunt în plata per serviciu.

Dorim practic să creștem nivelul de decontare a serviciilor medicale pentru că dorim să stimulăm realizarea serviciilor medicale. Vreau să menționez, să fie foarte clar acest lucru, îl vom face în cadrul bugetului acordat; practic nu se vor duce bani din segmentul medicinei de familie în alt segment. În același buget vom inversa această balanță sau vom crește ponderea plății per serviciu în detrimentul plății per capita la 20 - 80%”, a explicat Horațiu Moldovan.

El a subliniat că veniturile medicilor de familie nu vor scădea decât în cazul celor care vor avea peste 4.500 de pacienți.

„Cei care vor avea peste 4.500 de pacienți vor avea o scădere globală de 11%. Cei care vor avea sub 4.500 de pacienți vor avea o creștere globală a veniturilor de până la 11%, pentru că noi practic dorim prin această măsură o creștere a calității serviciilor medicale”, a spus el.

În context, șeful CNAS a anunțat că se va renunța definitiv la mecanismul în baza căruia ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinii de familie se împărțea în luna a 12-a.

„Exista mai demult o prevedere conform căreia exista o regularizare la 11 luni. Cu alte cuvinte, ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinii de familie se împărțea în luna a 12-a. Lucrul acesta nu se mai întâmplă de câțiva ani și, practic, vom renunța definitiv la acest mecanism, fără ca banii să dispară din sănătate, ci ei vor rămâne în bugetul FNUASS și vor fi redirecționați către serviciile medicale oferite medicilor de familie”, a precizat Moldovan.

Acesta a anunțat și simplificarea procedurii privind posibilitatea ca medicii de familie să fie înlocuiți pe perioadele în care absentează de la cabinet, din diverse motive, cel mai frecvent - concediu medical sau concediu de odihnă.

„În momentul de față există o procedură foarte complicată și dorim să simplificăm la maximum posibil această procedură, în sensul în care vom oferi posibilitatea ca, în situația în care medicul de familie este în concediu, pacienții acestuia să poată să fie investigați, consultați de oricare medic de familie la care acesta se adresează și, bineînțeles, acel medic de familie să fie și plătit pentru serviciile pe care le prestează”, a explicat Horațiu Moldovan.