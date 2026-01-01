"Felicitări pentru revenirea la viață": Ucraina anunță că a pus în scenă moartea unui comandant rus pentru a prinde spioni

Un comandant rus, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă, potrivit unui anunț făcut de autoritățile de la Kiev. Mai mult, acesta luptă, de fapt, de partea Ucrainei, iar decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, potrivit France Presse, citată de Agerpres.

La 27 decembrie, Corpul Voluntarilor Ruşi (RDK) anunţase moartea pe front a comandantului său, Denis Kapustin, în sectorul Zaporojie (sud), în urma unui atac cu dronă rusească.

Serviciile de informaţii militare ucrainene (GUR) au anunţat luni că această moarte a fost fictivă şi a făcut parte dintr-o "operaţiune specială" desfăşurată pe parcursul a peste o lună.

"Felicitări pentru revenirea la viaţă, este întotdeauna o plăcere", a declarat şeful GUR, Kirîlo Budanov, într-un schimb prin videoconferinţă cu Denis Kapustin, difuzat de serviciile sale.

La rândul său, Denis Kapustin a declarat că este pregătit să "revină în zona operaţiunilor" de pe front şi să continue să comande unitatea sa.

Potrivit GUR, simularea acestui deces a permis identificarea unor membri ai serviciilor speciale ruse care puseseră o recompensă pe capul lui Denis Kapustin şi intenţionau să-l asasineze.

Pierderi grele în rândul trupelor ruse pe front

Potrivit unor noi estimări, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele 10 luni mai rapid decât în orice alt moment de la începutul invaziei la scară largă din 2022.

În timp ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025, sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, sursele rusești au publicat cu 40% mai multe necrologuri ale soldaților comparativ cu anul precedent.

Se crede că bilanțul real al morților este mult mai mare, iar experții militari consultați consideră că analiza asupra cimitirelor, memorialelor de război și necrologurilor ar putea reprezenta 45-65% din total. Asta ar plasa numărul morților ruși între 243.000 și 352.000.

Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele. În februarie anul trecut, președintele Volodîmîr Zelenski a estimat numărul morților pe câmpul de luptă la 46.000 și al altor 380.000 de răniți. Zeci de mii în plus erau fie dați dispăruți în acțiune, fie ținuți captivi, a adăugat el. Pe baza altor estimări și a verificării încrucișate a datelor, BBC estimează că numărul ucrainenilor uciși până acum poate ajunge la 140.000.