Cum a devenit „viral” sistemul ucrainean de atac cu drone, inspirat din jocurile video. Dobori mai multe ținte, primești mai multe arme

5 minute de citit Publicat la 08:38 03 Noi 2025 Modificat la 08:38 03 Noi 2025

Foto: Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia Images

Un sistem de atac cu drone, conceput ca un joc video, a devenit „viral” în rândul unităților militare ucrainene și este extins acum la operațiuni de recunoaștere, artilerie și logistică, a declarat pentru The Guardian primul viceprim-ministru al Ucrainei, Mykhailo Fedorov.

Echipele de drone care concurează pentru puncte în cadrul „Army of Drones Bonus System” au ucis sau rănit 18.000 de soldați ruși în septembrie, iar 400 de unități de drone participă acum la competiție, față de 95 în august, au spus oficialii ucraineni.

Sistemul, lansat acum mai bine de un an, răsplătește soldații care obțin lovituri cu puncte care pot fi schimbate pentru a cumpăra mai multe arme într-un magazin online tip „Amazon pentru război” numit Brave1, plin cu peste 100 de modele diferite de drone, vehicule autonome și alte materiale de război pentru drone. Are și un clasament condus de echipe cu nume precum Ahile și Phoenix.

„A devenit cu adevărat popular printre unități”, a spus Fedorov, referindu-se la sistem, care este un exemplu elocvent al automatizării tot mai mari a războiului.

„Toate forțele de apărare știu despre asta și există o competiție pentru puncte, pentru a obține aceste drone, sisteme de război electronic și alte lucruri care să-i ajute în lupte. Cu cât omori mai mulți infanteriști, cu atât primești mai multe drone ca să omori și mai mulți infanteriști. Devine un fel de ciclu auto-întărit”, adaugă el.

Numărul victimelor ruse în septembrie este dublu față de cel din octombrie anul trecut, în parte pentru că guvernul de la Kiev a dublat recompensele pentru uciderea infanteriștilor ruși de la șase la 12 puncte, reflectând schimbarea priorităților pe câmpul de luptă.

Informațiile serviciilor ucrainene indică faptul că Rusia ar putea dezvolta propriul său sistem de joc pentru a concura, a spus el. Ucraina extinde abordarea „puncte pentru ucideri” și către unitățile de artilerie, acordând puncte pentru succese care pot fi folosite pentru a cumpăra noi armamente.

Unităților de recunoaștere li se acordă, de asemenea, puncte pentru identificarea țintelor inamice, iar echipele logistice au început să câștige puncte pentru utilizarea vehiculelor autonome în locul oamenilor pentru realimentarea liniilor frontului.

Fedorov a dezvăluit și faptul că armata ucraineană stimulează utilizarea dronelor parțial controlate de inteligența artificială, care recomandă selecția țintelor și preia controlul în ultimele momente ale traiectoriei dronei pentru a crește precizia loviturii.

Unitățile de recunoaștere primesc puncte pentru ceea ce numesc „Uber targeting” – o referință la aplicația globală de ride-hailing Uber.

„Practic, plasezi un pin pe hartă, așa cum te-ai plasa pe harta Uber pentru un taxi, dar în loc de taxi o dronă dintr-o altă unitate lovește ținta”, a explicat el.

Dar extinderea sistemului bazat pe puncte vine pe fondul avertismentelor că sporirea dependenței de războiul cu drone nu este neapărat ceva ce statele NATO ar trebui să urmeze, deoarece apărările rusești împotriva acestor atacuri aeriene fără pilot au devenit formidabile.

Experți de la think-tankul Royal United Services Institute au îndemnat recent la faptul că ar trebui ca activitatea să fie concentrată asupra artileriei convenționale și a aviației.

Pe lângă dublarea scorului pentru uciderea infanteriștilor, pentru a reflecta folosirea tot mai extinsă a acestora de către Rusia, uciderea unui operator de drone inamic aduce acum 25 de puncte, iar folosirea unei drone pentru capturarea unui soldat rus atrage 120 de puncte, reflectând nevoia Ucrainei de prizonieri de război pentru a face schimburi cu inamicul.

Punctajele sunt stabilite de cabinetul ucrainean, dar Fedorov a spus că acum sunt „cam lipsiți de emoție” atunci când se pune un preț pe viețile oamenilor.

„Suntem în război de patru ani la rând, și e greu”, a spus el. „Căutăm doar modalități de a fi mai eficienți. Gândim la asta ca la parte din munca noastră de zi cu zi. Aici există puțină sau deloc reflecție emoțională. Se simte ca o muncă tehnică. Pentru că dacă nu oprești inamicul, el îți va ucide oamenii, iar după ce militarii sunt morți, va veni la un oraș și va cuceri, va nimici și va ucide civili”.

Operatorii de drone ucraineni sunt poziționați uneori la doar 250 de metri de linia frontului și alteori la 3 km distanță, unde stau ascunși în fața ecranelor calculatoarelor dirijând lovituri, uneori cu controlere de joc video.

Ahile este unul dintre cele mai de succes 10 regimente de drone și operează în partea de est a regiunii Harkov și în regiunea Donețk. Comandantul său, Yuriy Fedorenko, a spus că cei mai buni piloți nu sunt neapărat oameni pricepuți la jocuri video.

„Oamenii disciplinați sunt cei mai buni piloți”, a spus el. „Desigur, dacă ești mai tânăr, poți sta treaz mai mult și ai nevoie de mai puțin timp pentru a-ți reface forțele. Dar dacă persoana e disciplinată, asta înseamnă un bun operator de dronă”.

El a minimalizat, de asemenea, ideea că ar fi vorba de „gamificarea” războiului, deoarece uneori ordinele erau de a distruge ținte cu punctaj mic pentru a susține un obiectiv de luptă pe termen scurt.

„Trebuie să îndeplinim sarcina, în primul rând, pentru că asta e războiul”, a spus el. „Asta trebuie să facem, nu să alergăm după puncte”.

Un alt comandant de unitate de drone, Andriy Poltoratskyi, a spus: „Întreaga unitate are o competiție. Operatorii de drone concurează între ei. Grupuri de operatori concurează cu alte grupuri. Chiar și cei mai înalți comandanți concurează între ei”.

El a caracterizat-o ca pe o competiție sănătoasă mai degrabă decât ca pe o distracție și a spus că de îndată ce rușii lansează o ofensivă „competiția se oprește și toată lumea… lucrează împreună” la acel obiectiv care protejează cel mai bine viețile ucrainene, indiferent de punctele puse în joc.

Sistemul „puncte pentru ucideri” a oferit Ucrainei date considerabile care înseamnă că aceasta „începe să înțeleagă mai bine matematica războiului”, a spus Fedorov.

„Datorită punctelor, de fapt începem să înțelegem mai mult ce se întâmplă pe câmpul de luptă”, a spus el. „Pentru a obține puncte, unitățile de drone trebuie să încarce confirmări video. Astfel înțelegem ce ținte sunt lovite, unde sunt lovite în relație cu linia de contact, ce drone și ce alte mijloace sunt folosite”.

„Așadar, vedem ce e mai eficient, ce e mai puțin eficient. Toată lumea vede clasamentul, așa că unitățile încep să se ducă unele la altele pentru învățare peer-to-peer. Liderii încep să predea și să deschidă calea pentru cei care încă cresc și se dezvoltă… inovația vine de la firul ierbii în sus”, mai precizează acesta.