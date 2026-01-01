Primii morți în protestele masive din Iran. "Vom da un răspuns ferm", amenință procurorul general al Republicii Islamice

2 minute de citit Publicat la 18:50 01 Ian 2026 Modificat la 18:50 01 Ian 2026

Cel puțin doi civili au fost uciși în orașul iranian Lordegan, joi, 1 ianuarie, după ce forțele de ordine au deschis focul asupra protestatarilor. Sursă foto: X@emilykschrader

Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, acestea fiind primele victime decedate de la începutul unei ample mișcări împotriva degradării condițiilor de viață, care s-a transformat într-o revoltă anti-regim, scrie Agerpres, care citează France Presse.

Mişcarea a început în capitala Teheran, unde comercianţii şi-au închis magazinele într-o reacție la hiperinflație și stagnarea economică. Ulterior, protestele au cuprins universitățile și s-au extins în restul ţării.

Joi, au fost semnalate confruntări în oraşe de dimensiuni medii, cu zeci de mii de locuitori.

La Lordegan, doi civili au fost ucişi, potrivit agenției iraniene Fars.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!

Killing is the regime’s response to protest.

On Monday, President @realDonaldTrump said the Iranian regime kills its own people.

Today, the world is witnessing exactly that.



On the fifth day of unrest in Iran, crowds filled the streets of Lordegan as gunfire rang out.



Videos… pic.twitter.com/0Uiun5AWkY — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) January 1, 2026

IRGC forces are now waging a total war against Iranians in Lordegan, Iran.



Protesters are fighting back, chanting: "Long Live the Shah"



Mainstream media? Fully SILENTpic.twitter.com/QM9jB4thVI — Faezeh Alavi (@SFaeze_Alavi) January 1, 2026

Mai devreme în cursul zilei, un membru al forţelor de ordine și-a pierdut viața în ciocniri semnalate în orașul Kouhdasht.

Potrivit relatărilor din surse locale, manifestanţii au început să arunce cu pietre în clădirile administrative, inclusiv sediul guvernatorului, moschei, primărie şi bănci, iar poliţia a folosit gaze lacrimogene.

Agenţia notează că au fost înregistrate "pagube importante" şi că au fost arestate mai multe persoane, desemnate de autorități drept lideri au protestelor.

Presa de stat anunță că au fost arestați "agenți" afiliați Statelor Unite și Europei

De la începutul conflictului, autorităţile au încercat să adopte o poziţie de conciliere, recunoscând "revendicările legitime" legate de dificultăţile economice.

În presa iraniană, cei din stradă au fost numiți "mainfestanți", după ce inițial au fost descriși drept "rebeli care tulbură ordinea publică".

Justiţia de la Teheran a avertizat însă împotriva oricărei tentative de a transforma protestele într-o sursă de haos în țară și a promis "fermitate".

"Orice tentativă de a transforma această mişcare într-un instrument de insecuritate, de distrugere a bunurilor publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns ferm", a spus procurorul general al Republicii Islamice, Mohammad Movahedi-Azad.

Miercuri seara, agenţia de presă Tasnim a relatat despre arestarea a şapte persoane descrise ca fiind afiliate unor "grupuri ostile Republicii Islamice, cu sediul în Statele Unite şi Europa".

Conform sursei citate, suspecții aveau "misiunea de a transforma manifestaţiile în mișcări violente". Agenţia nu a precizat când şi unde au avut loc aceste arestări.

Cele mai ample proteste din ultimii ani

Moneda naţională, rialul, şi-a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoare faţă de dolar, în timp ce o hiperinflaţie cu două cifre slăbeşte de ani buni puterea de cumpărare a populației, într-o ţară sufocată de sancţiuni internaţionale instituite ca urmare a programului nuclear iranian.

Rata anuală a inflaţiei era, în decembrie, de 52%, potrivit Centrului de Statistică din Iran.

Presa internațională a remarcat că protestele din aceste zile sunt cele mai ample de la mişcarea care a zguduit țara la sfârşitul anului 2022, după moartea Mahsei Amini, o tânără arestată pentru că ar fi purtat în mod necorespunzător vălul islamic și care ulterior a murit în arest.