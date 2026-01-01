Mesajul Patriarhului Daniel pentru anul 2026: „Femeia creștină, soție și mamă, este factor principal de credință”

Patriarhul a amintit că familia creștină nu este doar o celulă sau o unitate socială, ci și o „mică biserică”. Foto: Agerpres

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esențial pe care familia și femeia îl au în cultivarea și promovarea identității creștine, în cuvântul rostit joi la Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”, relatează Agerpres.

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), recunoscând astfel rolul esențial pe care familia și femeia îl au în cultivarea și promovarea identității creștine, precum și în transmiterea credinței creștine de la o generație la alta.

În epoca actuală, când instituția familiei se confruntă cu provocări multiple, iar rolul femeii în Biserică și în societate necesită o apreciere mai profundă, este necesar să subliniem că familia este nucleul de bază al comunității creștine, iar femeia creștină, soție și mamă, este factor principal de credință, iubire darnică și evlavie statornică”, a transmis Patriarhul Daniel.

Preafericitul Părinte Patriarh a evidențiat că „Biserica are misiunea de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: pregătirea tinerilor pentru căsătorie, educația creștină a copiilor, rezolvarea problemelor interne și intensificarea legăturilor de iubire dintre membrii familiei”.

Patriarhul a amintit că familia creștină nu este doar o celulă sau o unitate socială, ci și o „mică biserică”, după exprimarea Sfântului Ioan Gură de Aur sau „biserica de acasă”, după cum a numit-o Fericitul Augustin, iar „Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie”.

„Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție ne arată valoarea deosebită a femeii credincioase în viața și în misiunea Bisericii de transmitere a credinței în Dumnezeu. Biserica a promovat demnitatea femeii, mai ales prin faptul că venerează pe Maica Domnului Iisus Hristos, ca ideal al feminității și al vieții creștine, purtătoare de Dumnezeu și de sfințenie, numind-o Preasfânta (Panaghia).

Ea este deodată Fecioară și Mamă, icoană a Bisericii sfințite de harul Preasfintei Treimi, a umanității purtătoare de Hristos și a iubirii smerite și milostive sau darnice. Alături de Maica Domnului, sfintele mironosițe au dovedit o credință statornică și un devotament exemplar față de Domnul Iisus Hristos; ele au fost primele persoane umane care au primit vestea cea mare a Învierii lui Hristos și primele care au transmis ucenicilor Săi adevărul Învierii Lui”, a menționat Patriarhul Daniel.

Patriarhul a relevat că, „de-a lungul istoriei creștine, femeile sfinte au arătat că drumul spre sfințenie nu depinde de apartenența la o anumită categorie socială, ci de conlucrarea persoanei umane cu harul divin”, menționând în acest sens „sfintele mucenițe care au mărturisit credința lor cu prețul vieții, sfintele monahii care au ales calea pocăinței, a postului și a rugăciunii neîncetate, dar și sfintele soții și mame creștine, care au îmbogățit tradiția ortodoxă a sfințeniei prin exemplul unei vieți creștine trăite în mijlocul familiei, al comunității eclesiale și al societății”.

Potrivit Preafericitului Părinte Daniel, familia creștină găsește modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria Bisericii Ortodoxe, un exemplu fiind, în secolul al IV-lea, familia Sfântului Vasile cel Mare - părinții Vasile și Emilia, bunica Macrina cea Bătrână și cinci dintre copii - Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Macrina cea Tânără - care au fost toți opt înscriși ca sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe.

„În astfel de modele concrete de viață creștină, familia este mediul în care se învață și se practică virtuțile creștine: rugăciunea fierbinte, iubirea smerită și milostivă, răbdarea, iertarea și ajutorarea celor aflați în nevoi”, a adăugat Patriarhul.

Patriarhul Daniel a menționat că, în anul 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat șaisprezece femei românce cu viața sfântă, a căror proclamare generală a canonizării se va realiza la începutul anului 2026, iar proclamările locale ale canonizării acestora vor avea loc în timpul anului, conform zilelor de pomenire din calendar.

„Aceste noi sfinte femei românce din calendar ne arată că Biserica Ortodoxă Română a fost totdeauna binecuvântată cu femei credincioase și evlavioase, care au dus lupta cea bună a credinței și au săvârșit în sfințenie călătoria lor pământească (cf. 2 Timotei 4, 7) în multe forme de slujire: mame ai căror copii au devenit sfinți, mucenițe care au apărat credința creștină cu sângele lor, monahii care s-au rugat și au muncit în mănăstiri, femei mărturisitoare care au îndurat persecuțiile pentru numele lui Hristos și soții de voievozi sau domnitori care au sprijinit Biserica și neamul românesc”, a mai transmis Patriarhul Daniel.

Conform Preafericitului Părinte Patriarh, aceste sfinte femei românce sunt „atât modele de viețuire creștină, cât și rugătoare în cer pentru familia creștină”, mai ales că astăzi se constată că familia se confruntă cu multe probleme, manifestate prin creșterea numărului de divorțuri, slăbirea legăturilor dintre bunici, părinți și copii, diminuarea rolului familiei în educația religioasă a copiilor și altele.

Patriarhul a vorbit despre necesitatea ca Biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine.

„Tinerii multor familii se luptă cu noi adicții sau dependențe ca droguri, alcoolism, jocuri de noroc (devenite o plagă socială mai ales prin promovarea exagerată a jocurilor online), exces de utilizare a internetului (sub toate formele lui de dependență) și altele. De aceea, este necesar ca Biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile familiei creștine mărturisitoare”, a mai transmis Preafericitul Patriarh Daniel.

Patriarhul a arătat că Biserica Ortodoxă Română va continua să ofere sprijin prin centrele de consiliere familială, prin programele de pregătire pentru căsătorie, prin acțiunile de asistență socială și prin activitatea organizațiilor de femei.

„Prin proclamarea acestui An omagial și comemorativ (2026), Biserica Ortodoxă Română dorește să intensifice cultivarea vieții creștine în familie, iubirea dintre soț și soție, dintre copii și părinți și iubirea de Biserică și de neam, spre slava Preasfintei Treimi și binele poporului român”, a mai transmis Preafericitul Părinte Daniel