Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României cu UE: Aderarea la zona euro ar trebui să fie proiect de țară

Acesta a criticat faptul că România nu are „un orizont credibil” pentru politicile interne de dezvoltare. Foto: Profimedia Images

Profesorul Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru Agerpres, că aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de țară. Acesta a făcut o comparație cu Bulgaria și a arătat că prin faptul că statul vecin a trecut la moneda euro din 2026 a primit un bonus spre dezvoltare și ancorare în Eurogrup.

Profesorul Vasile Pușcaș a precizat că aderarea României la Zona Euro ar fi benefică mai ales pentru stabilitate și disciplină financiar-bugetară și înscrierea societății românești pe traiectoria unei dezvoltări economice și sociale sustenabile.

„Am văzut că sondajele de opinie arată că românii din țară și din străinătate și-ar dori să fie și țara noastră în Euro. Dar mai mult decât această dorință, îndeplinirea criteriilor de aderare la Zona Euro ar însemna stabilitate și disciplină financiar-bugetară și înscrierea societății românești pe traiectoria unei dezvoltări economice și sociale sustenabile înaintate. Aș încheia cu o întrebare retorică: Cine nu și-ar dori un astfel de proiect de țară?!”, a subliniat fostul negociator șef al României cu UE.

În același timp, acesta a criticat faptul că România nu are „un orizont credibil” pentru politicile interne de dezvoltare.

„Acum, Bulgaria este membru al Zonei Euro și a primit un bonus spre dezvoltare și ancorare în Eurogrup. Iar România nici măcar nu are un orizont credibil pe care să-l urmărească în politicile interne de dezvoltare. Nu am făcut aceste afirmații cu sens de dramatizare, ci pentru a ambiționa instituțiile statului român, comunitățile de afaceri și mai ales guvernanții României să mediteze dacă intrarea României în Zona Euro nu ar fi cel mai valabil proiect de țară pentru următorii ani”, a spus Pușcaș.

Profesorul universitar a explicat beneficiile aderării la moneda euro pentru Bulgaria și a arătat că deși București și Sofia au avut un parcurs similar în UE, Bulgaria a reușit să intre în zona euro.

„Astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria este al 21-lea stat membru al Zonei Euro. Personal, felicit statul de la sudul nostru și recunosc că o competiție care este de peste trei decenii înregistrează astăzi un podium favorabil Bulgariei. Eu am trăit această competiție între cele două state chiar de la începutul anilor 1990, când, la Washington DC, negociam reacordarea Clauzei Națiunii Celei mai Favorizate României, din partea SUA. Am trăit această competiție și la începutul anilor 2000, când negociam aderarea României la UE.

Cu toate că Bulgaria avea circumstanțe mai favorizante, am reușit ca România să obțină aprobarea Consiliului European pentru semnarea Tratatului de Aderare în același timp, în 17 decembrie 2004. După aderarea României la UE, care s-a petrecut deodată cu Bulgaria, în 1 ianuarie 2007, ritmul și intensitatea cu care se realiza procesul de integrare europeană a depins într-o proporție covârșitoare de modul în care guvernele celor două țări au aplicat legislația și politicile europene. România și Bulgaria au intrat împreună în Spațiul Schengen, iar eu consider că un merit deosebit l-a avut ministrul Cătălin Predoiu”, a spus Vasile Pușcaș.

Bulgaria a adoptat moneda euro

Începând de joi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria a adoptat oficial moneda euro, intrând într-o nouă etapă economică ce aduce schimbări semnificative pentru cetățeni și companii din întreaga țară. Până la sfârșitul lunii ianuarie, plățile vor putea fi efectuate atât în leva, cât și în euro, restul fiind de obicei returnat în euro. Pot apărea excepții dacă numerarul în euro nu este disponibil, caz în care restul poate fi dat în leva.

Odată cu schimbarea valutei, intră în vigoare și bugetul prelungit pentru 2026. Până la adoptarea unui nou buget de stat, guvernul are permisiunea de a cheltui o a douăsprezecea parte din bugetul pe 2025 în fiecare lună, menținând disciplina fiscală în timpul tranziției.

Salariul minim crește la 1.213 de leva, echivalentul a 620,20 EUR pe lună, față de 1.077 de leva. Salariul minim orar este acum de 7,31 leva, sau 3,74 EUR. Între timp, pragul de sărăcie este stabilit la 764 de leva, sau 390,63 EUR, marcând o ușoară ajustare față de valoarea anterioară de 638 de leva.