Bulgaria începe anul 2026 cu moneda euro: Printre primele schimbări se numără creșterea salariului minim

Bulgaria va deveni pe 1 ianuarie al 21-lea stat membru al zonei euro. sursa foto: Getty

Începând de joi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria adoptă oficial moneda euro, intrând într-o nouă etapă economică ce aduce schimbări semnificative pentru cetățeni și companii din întreaga țară.

Până la sfârșitul lunii ianuarie, plățile vor putea fi efectuate atât în leva, cât și în euro, restul fiind de obicei returnat în euro. Pot apărea excepții dacă numerarul în euro nu este disponibil, caz în care restul poate fi dat în leva, potrivit Novinite.

Leva poate fi schimbată în mod nelimitat la sucursalele băncilor, iar oficiile poștale din localitățile mai mici vor oferi, de asemenea, servicii de conversie. Persoanele fizice pot schimba până la 10.000 de leva pe zi, cu până la 1.000 de leva schimbate imediat; sumele mai mari necesită un scurt proces de solicitare, iar fondurile vor fi livrate în termen de trei până la cinci zile lucrătoare. Toate conturile bancare în leva vor fi convertite automat în euro la cursul oficial de 1 euro = 1,95583 leva.

Odată cu schimbarea valutei, intră în vigoare și bugetul prelungit pentru 2026. Până la adoptarea unui nou buget de stat, guvernul are permisiunea de a cheltui o a douăsprezecea parte din bugetul pe 2025 în fiecare lună, menținând disciplina fiscală în timpul tranziției.

Salariul minim crește la 1.213 de leva, echivalentul a 620,20 EUR pe lună, față de 1.077 de leva. Salariul minim orar este acum de 7,31 leva, sau 3,74 EUR. Între timp, pragul de sărăcie este stabilit la 764 de leva, sau 390,63 EUR, marcând o ușoară ajustare față de valoarea anterioară de 638 de leva.

Bulgarii se tem de creșterea prețurilor

Temerile legate de creșterea prețurilor și de pierderea independenței monetare au alimentat protestele încurajate de partidele naționaliste împotriva ascensiunii țării în zona euro.

Economiștii și experții au analizat riscurile potențiale pentru aderarea Bulgariei la moneda euro, subliniind ce ar putea pierde și câștiga țara est-europeană de pe urma acestei mișcări.

„Cea mai imediată preocupare este o creștere bruscă a prețurilor în timpul schimbării valutare, deoarece unele companii ar putea rotunji prețurile. Mulți bulgari se tem că apartenența la zona euro le-ar putea eroda puterea de cumpărare, în special în zonele rurale mai sărace”, a declarat pentru CNBC Valentin Tătaru, economist la ING.

Deși s-a angajat la rândul ei să adere la Zona Euro, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro. Aceasta a fost concluzia Comisiei Europene, în urma evaluării din 2024 a compatibilității juridice și a îndeplinirii criteriilor de convergență și luând în considerare factorii relevanți suplimentari pentru convergența și integrarea economică.