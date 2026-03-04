De ce a țintit Iran baza militară de la Incirlik. Fost consilier al președintelui Israelului: „Vrea să atragă întreaga lume în război”

Sistemul de rachete balistice al Iranului reprezintă acum o țintă cheie a operațiunilor comune SUA-Israel. Foto: Getty Images

Informația că Iran ar fi țintit baza militară de la Incirlik (Turcia), acolo unde se află arme nucleare tactice americane, nu ar trebui să surprindă, deoarece face parte din strategia Teheranului de a atrage întreaga lume în război pentru a-și asigura propria-i supraviețuire, a declarat Jason Pearlman, fostul consilier al președintelui israelian Isaac Herzog, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Analistul a explicat că în timp ce Iran este depășit militar de SUA și Israel are însă avantajul timpului. Este în interesul Teheranului să prelungească acest război cât de mult posibil și să forțeze extinderea lui.

Wall Street Journal a publicat informația potrivit căreia racheta iraniană, care a fost interceptată de sistemele NATO în timp ce zbura spre teritoriul Turciei, țintea baza militară de la Incirlik. Mișcarea este în acord cu strategia Teheranului de a prelungi războiul și de a-l extinde, e de părere Jason Pearlman.

„Am văzut și eu aceste informații, care însă nu trebuie să ne surprindă. Iranul are o agendă belicoasă și vrea să atragă întreaga lume în război pentru propria-i supraviețuire. Plâng cu lacrimi de crocodil cu privire la soarta propriilor civili pe care ei i-au ucis și strigă că legea internațională este încălcată, deși ei sunt cei care trimit teroarea și fac trafic de persoane și trafic de arme în întreaga lume. Aceasta este reamintirea faptului că trebuie să ne confruntăm cu această amenințare, dacă vrem să mai avem o șansă”, a spus fostul consilier al președintelui Isaac Herzog.

În ceea ce privește informațiile potrivit cărora oficiali americani ar negocia în aceste momente cu regimul iranian, fostul consilier a explicat că este în interesul iranienilor să tragă cât mai mult de timp.

„După cum am spus, cred că doar timpul de partea iranieilor. Cu cât războiul se prelungește, cu atât costul politic asupra președintelui Trump și chiar asupra prim-ministrului Netanyahu este mai mare. De aceea iranienii acționează din ce în ce mai încet, trimit rachete în întreaga regiune și deși au mai puține capacități, pentru că acestea au fost afectate de forțele israeliano-americane.

Totuși, să sperăm că cineva din regimul iranian are un grăunte de înțelegere că trebuie să meargă pe calea reformei, să treacă la negocieri. Sunt sigur că cei de la Casa Albă ascultă și poartă asemenea dezbateri unii cu alții. Poate că liderii iranieni vor ajunge și ei să-și dea seama că trebuie să nu mai difuzeze teroarea și să treacă la masa negocierilor”, a spus Pearlman.

Sistemul de rachete balistice al Iranului reprezintă acum o țintă cheie a operațiunilor comune SUA-Israel, a mai spus acesta.

„N-aș putea să spun ce se întâmplă în următoarele ore. Depășește nivelul meu. Totuși știm că Iran are cam 400 de lansatoare de rachete balistice, care reprezintă ținta cheie pentru forțele israeliano-americane, care vor să elimine aceste rachete balistice și să dobândească supremația aeriană. Acest lucru este necesar de dragul întregii regiuni, având în vedere și atacul contra bazei turcești.

A fost un atac și asupra Ciprului, asupra orașului Abu Dhabi și asupra altora. Și un prieten cu care am vorbit mai devreme spunea că zboară avioane și că se aud explozii. Avem deci nevoie de stabilitate ca să punem capăt amenințării și terorismului în întreaga regiune, terorism sponsorizat de iranieni”, a explicat Jason Pearlman la Antena 3 CNN.

Anterior, David Mencer, purtătorul de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că ideea că Iran reprezintă o amenințare doar pentru Israel și Statele Unite este „naivă”.

Oficialul din Israel a subliniat că Teheran reprezintă o amenințare la adresa Europei și a tuturor democrațiilor „decente” din lume.

David Mencer a adăugat că războiul va dura atât „cât este necesar” pentru îndeplinirea celor trei obiective ale operațiunii comune SUA-Israel: crearea oportunității pentru iranieni să schimbe regimul de la Teheran, eliminarea programului nuclear și neutralizarea programului de rachete balistice.